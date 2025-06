En l'espace de deux minutes, le rêve des « Sang et Or » s'est écroulé. Un moment de fléchissement dans le temps additionnel de la période initiale a mis fin aux espoirs des Espérantistes. Fatal.

L'aventure américaine s'est terminée hier dans l'aube pour les « Sang et Or ». Une lourde défaite concédée sur le score de 0-3 a conduit Yassine Meriah et ses camarades tout droit vers la porte de sortie. Et à vrai dire, le score ne reflète pas le rendement de l'équipe durant les 45 premières minutes du jeu. C'est même un score sévère. Sauf que supporters, staff technique et joueurs ont beau rêver les yeux grands ouverts, ils étaient vite rattrapés par la réalité du terrain.

Deux minutes ont suffi aux Anglais pour faire basculer le match. On jouait dans le temps additionnel quand Mohamed Amine Ben Hmida a commis une erreur technique, offrant un coup franc à Chelsea à l'approche des 25 mètres. Un coup franc tiré par Enzo Fernández et à la reprise, Tosin Adarabioyo a profité d'un mauvais marquage pour tromper Béchir Ben Saïd (45'+3).

Deux minutes plus tard, le même Enzo Fernández revient à la charge et profite de l'effet du choc sur les défenseurs espérantistes, déstabilisés par l'ouverture du score, pour servir Liam Delap, qui dribble toute la défense «sang et or » avant d'ajuster un tir en pleine lucarne (45'+5). Et le rêve des « Sang et Or » s'écroule en l'espace de deux minutes.

Moments forts non exploités

Dans le football de très haut niveau et quand on affronte un club de la trempe de Chelsea et même si son entraîneur décide d'aligner l'équipe B, c'est toujours un adversaire des plus coriaces pour la simple et la bonne raison que ce sont des footballeurs de métier qui savent quand et comment enfoncer le clou.

Et si tous les efforts des Espérantistes durant les 45 premières minutes se sont évaporés en l'espace de deux minutes seulement, c'est qu'ils n'ont tout simplement pas exploité leurs moments forts, à commencer par Elias Mokwana qui se prive d'une bonne fenêtre de tir à cause d'un mauvais contrôle de la balle (5'), ou encore Yan Sasse qui s'est offert une belle ouverture après avoir pris de vitesse les défenseurs anglais pour finalement mal cadrer son tir (15').

Sur la défensive

L'approche de Maher Kanzari en seconde période de jeu a complètement changé. Le coach « sang et or» a cherché en premier lieu à éviter un lourd score en incorporant Wael Derbali à la place de Mokwana. Par ailleurs, on sentait un fléchissement terrible de la part de Yassine Meriah et ses camarades.

Des joueurs déboussolés, effrayés à l'idée de perdre sur un score-fleuve. Cela ne les a pas évités d'encaisser un troisième but, toujours dans le temps additionnel et encore une fois suite à une erreur de Bechir Ben Saïd.

La défaite concédée devant Chelesa signe la fin de l'aventure des « Sang et Or » à la Coupe du monde des clubs. Le capitaine espérantiste et ses camarades quittent le Mondial non sans amertume : « Nous avons fait une bonne entame de match et nous avons su construire un bon bloc défensif contre un adversaire fort respectable qui a de très bonnes qualités techniques et des individualités pouvant faire la différence à tout moment sans compter que les adversaires ont des gabarits impressionnants.

Nous nous sommes créé deux bonnes occasions de scorer durant le premier quart d'heure de jeu qui auraient pu changer la physionomie du match si elles avaient été conclues. Malheureusement, les erreurs se payent cash. Un premier but encaissé sur balle arrêtée. Un but qui nous a fait beaucoup de mal sur le plan psychologique au vu de la première mi-temps que nous avons livrée.

Un relâchement monstre nous a coûté un deuxième but. Dans ce Mondial, nous avons perdu deux matchs contre des équipes que nous avons l'habitude de regarder jouer à la télévision. Nous avons beaucoup appris de cette compétition, sachant que mes camarades et moi-même avons tout fait pour honorer le football tunisien et les couleurs de notre équipe", a conclu Yassine Meriah.