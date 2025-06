Dans un contexte de rareté et dépression croissante sur les ressources en eau, l'organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche à travers le Bureau de planification et des équilibres hydrauliques (BPEH), lancent le projet « TECH-EAU » qui vise l'augmentation de l'offre en eau en Tunisie.

La projet « TEC-EAU » ambitionne d'évaluer la faisabilité de quatre solutions technologiques destinées à optimiser la mobilisation de l'eau et à diminuer l'évaporation dans les bassins d'eau, incluant petits et grands barrages. Il prévoit d'identifier et de tester l'application de films monomoléculaires sur les barrages, de piloter des panneaux photovoltaïques flottants sur les retenues, ainsi que d'explorer les opportunités d'ensemencement des nuages et l'augmentation de la recharge des nappes grâce à la technique des barrages souterrains dans le contexte tunisien.

Ces actions s'inscrivent dans une démarche visant à renforcer l'offre en eau et à favoriser la production d'énergie renouvelable en Tunisie, tout en tenant compte des spécificités locales telles que les ressources disponibles, le climat et les capacités techniques.

Le Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a mis en exergue l'importance cruciale des partenariats institutionnels et la relation entre science et recherche, qui constituent un levier essentiel pour accompagner la Tunisie dans sa transition vers une gestion durable et résiliente de ses ressources hydriques.

Monsieur Amrani, représentant de la FAO en Tunisie, a réaffirmé l'engagement de la FAO pour soutenir les initiatives innovantes bénéficiant à toutes les parties prenantes notamment aux agriculteurs, à travers des expériences de recherche pilotes qui serviraient de modèle à d'autres pays.

Cet atelier a offert aux participants, notamment la Société d'Exploitation du Canal et des Adductions des Eaux du Nord (SECADENORD), de la Direction Générale de la Production Végétale (DGPA) et de la Direction Générale de l'Aménagement et de la Conservation des Terres Agricoles (DGACTA), l'occasion de mieux cerner les champs d'intervention respectifs et de participer à des échanges constructifs autour des enjeux liés à la gestion de l'eau.