En République démocratique du Congo, l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo s'est rendu discrètement à Kinshasa mercredi 25 juin. Celui qui joue un rôle de facilitateur africain dans la résolution du conflit armé dans l'est de la RDC a été reçu pendant deux heures par le président Félix Tshisekedi, selon une source proche de la présidence congolaise. Cette rencontre intervient à 48 heures de la signature prévue d'un accord de paix à Washington entre les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda, sous l'égide des États-Unis.

La rencontre entre le président Félix Tshisekedi et l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo a duré deux heures. Il s'agissait d'une « visite discrète, de dernière minute », selon une source proche de la présidence congolaise.

À l'issue de l'entretien, Olusegun Obasanjo a déclaré : « Nous explorons toutes les possibilités sur la situation entre le Rwanda et la RDC, pour qu'il n'y ait plus de confrontation militaire et de violence ». « Les discussions que j'ai eues avec mes deux frères du Rwanda et de la RDC sont sur le bon chemin », a-t-il ajouté. La veille, l'ancien chef d'État avait rencontré le président Paul Kagame à Kigali.

Prochaine étape de sa mission : Lomé

Olusegun Obasanjo est l'un des cinq facilitateurs africains mandatés par la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC) et la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) pour contribuer à une sortie de crise dans l'est de la RDC.

Prochaine étape de sa mission : Lomé, au Togo, où il doit rencontrer le président Faure Gnassingbé, médiateur désigné par l'Union africaine. Objectif : lui faire un rapport - a-t-il indiqué - « voir ce qui doit être fait pour une paix durable dans la région ».

Un signe que la diplomatie africaine se poursuit, alors que la RDC et le Rwanda doivent signer un accord de paix demain à Washington, sous l'égide des États-Unis. À ce sujet, l'ancien président Obasanjo a dit « apprécier toutes les initiatives de paix en cours, qu'elle soit des États-Unis ou du Qatar ».