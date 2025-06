Maroc: La Cour des comptes prend part au Sommet des institutions supérieures de contrôle des finances publiques du G20

La Cour des Comptes du Royaume du Maroc, a participé, avec une délégation conduite par Mme Zineb EL ADAOUI, Premier Président, au Sommet des institutions supérieures de contrôle des finances publiques du G20G20 (SAI20), qui s'est tenu les 24 et 25 juin à Johannesburg, en Afrique du Sud, à l'invitation de la présidence de ce sommet, représentée par l'Auditeur général de l'Afrique du Sud.

La Cours des Comptes du Royaume a contribué aux réunions techniques préparatoires de ce Sommet, qui se sont tenues en février et mars derniers.

Pour la troisième année consécutive, la Cour participe au Sommet SAI20, un forum de discussion et de dialogue important entre les dirigeants des institutions supérieurs de contrôle des finances publiques du Groupe des 20 sur les questions et préoccupations communes liées au développement de l'audit du secteur public à l'échelle internationale. Le Sommet de 2025 a été consacré à deux thématiques majeures revêtant une importance cruciale pour la communauté internationale : le financement des infrastructures au service du développement ainsi que la préparation des États aux compétences et aux savoir-faire nécessaires pour l'avenir.

Lors de son intervention à la séance plénière, Madame le Premier Président a mis en exergue l'actualité et la pertinence de ces deux sujets et les défis qu'ils posent dans le contexte de l'Agenda 2030 pour le développement durable. Elle a noté qu'il est essentiel de précéder à une réforme structurelle du financement international du développement, qui tienne compte de la soutenabilité de la dette des pays, des conséquences du changement climatique et des dimensions de justice, d'inclusion et de représentation des pays du Sud. Madame le Premier Président a également mis en avant les défis liés à la gestion des projets d'infrastructures, notamment dans les pays à faible revenu, résultant de la faiblesse de la gouvernance et du manque de capacités, ainsi que les moyens mis en œuvre par les organes de contrôle pour les surmonter.

Madame le Premier Président a souligné les efforts déployés par cet organe pour accompagner les chantiers stratégiques nationaux mis en œuvre dans le pays, grâce à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste. Elle a cité, notamment, l'Initiative nationale de développement humain, qui accorde la priorité au renforcement des infrastructures, au développement des partenariats public-privé, à la mise à niveau du capital humain et au renforcement de sa résilience.

Madame le Premier Président a souligné que la Cour des comptes a intégré ces priorités dans son Plan stratégique 2022-2026, notant qu'elle a aussi effectué des audits et contrôles qualitatifs visant à obtenir un impact durable sur la gouvernance et la gestion des projets d'infrastructures et à renforcer la réactivité des politiques nationales d'emploi et de formation aux transformations sociales et économiques du Royaume.Elle a aussi souligné l'importance du Sommet comme plateforme de partage d'expertise, de développement de partenariats et de coordination des travaux du Groupe SAI20 et des efforts mondiaux de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI), permettant ainsi l'élaboration de réponses continentales, régionales et nationales aux défis mondiaux.

En marge du Sommet, Madame le Premier Président a tenu une série de réunions bilatérales avec les dirigeants des institutions supérieurs de contrôle du Royaume d'Arabie Saoudite, du Brésil, d'Inde, de Russie, d'Égypte et de Turquie. Ces réunions s'inscrivent dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale, du partage d'expertise et d'expériences et de la coordination avec ces institutions homologues.