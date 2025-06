Congo-Brazzaville: Remix challenge - Réinventer 'Powerful' de Major Lazer

Pour célébrer le 10e anniversaire de son titre emblématique Powerful, interprété par Ellie Goulding et Tarrus Riley, le collectif électro Major Lazer s'associe à la plateforme Skio Music pour organiser un concours de remix d'envergure internationale. L'initiative s'adresse aux producteurs du monde entier, qu'ils soient chevronnés ou en quête de reconnaissance, avec pour enjeu : plus de 9 000 dollars de prix studio, une reconnaissance dans l'industrie musicale, et la possibilité d'une sortie officielle du remix gagnant.

Les artistes sont invités à revisiter un morceau certifié disque d'or, connu pour sa richesse harmonique, sa structure rythmique en 6/8 peu commune et son alliance magistrale de synthés profonds, de basses percutantes et de voix inoubliables. Toutes les orientations musicales sont la bienvenue à l'instar de la future bass, deep house, pop, drum & bass, et bien d'autres, à condition de respecter l'empreinte mélodique et rythmique du titre original.

Les remix soumis seront évalués par l'équipe artistique de Major Lazer, épaulée par des experts de l'industrie musicale. Les producteurs dont le travail se démarque recevront des récompenses à forte valeur ajoutée, notamment :

Une distribution officielle sur les principales plateformes de streaming (Spotify, Apple Music, etc.).

Un accompagnement marketing professionnel, assuré par We Rave You et CTRL Room TLNT, pour maximiser la visibilité du projet.

Une paire de moniteurs de studio Genelec 8320A, accompagnée du système d'étalonnage GLM, garantissant un son de haute précision.

Des plugins audio premium fournis par des marques reconnues comme Moog, AIR Music Tech, DJ Swivel, D16 Group, Ayaic, entre autres.

Des packs complets de production, incluant samples, presets et templates, fournis par Ableton Remakes et Glitchedtones, pour enrichir les outils créatifs des producteurs.

Pour participer à ce concours, rien de plus simple. Les candidats doivent suivre trois étapes clés :

Créer un compte d'essai gratuit sur la plateforme Skio Music

Télécharger les stems essentiels de la chanson (voix, batterie, effets, etc.).

Produire leur remix et le soumettre directement en ligne avant la date limite indiquée.

Au-delà de l'enjeu matériel, ce concours représente un formidable tremplin pour tout producteur aspirant à élargir sa portée artistique et à s'imposer dans l'arène internationale. C'est l'occasion de faire entendre sa signature sonore sur un titre culte et peut-être même de rejoindre les rangs des talents repérés par Major Lazer.