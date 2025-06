Congo-Brazzaville: Festival « Mon talent pour Christ » - Les artistes chrétiens congolais s'expriment

Événement pluridisciplinaire, la première édition du festival « Mon talent pour Christ » se tiendra le 29 juin, à Brazzaville. Elle sera un cadre de rencontres, de réflexions, proposant des performances livre, des moments de partage autour de la foi en Dieu, des danses et des chants spirituels.

Jordy Mbiou, Larounix, Mo Nkusu, Régis cherel, Steven Malanda, Tania, young J, frère Helliaus, LV Rakeem, Christ Altarial, Rojo, au tant de talents qui vont attester la créativité et le génie artistique du Congo pour la première édition du festival Mon talent pour Christ.

Avec une programmation riche et variée incluant des concerts live, des ateliers, des conférences débats, des activités interactives, ces jeunes talents, par leurs voix vibrantes, graves, captivantes, suaves, vont accrocher le public avec des compositions individuelles et des interprétations de grands classiques de la musique gospel.

Les chants composés ou interprétés qu'ils proposeront au public sont riches en musique, poétiques et spirituels. Qu'ils soient chantés en français, Linga, kituba, anglais ou dans diverses langues maternelles du Congo, les chants de ces jeunes artistes gospel congolais rencontreront l'assentiment du public.

Ils vont chanter l'évangile sous diverses thématiques dont l'amour, la paix, l'espoir, la tolérance, la persévérance. En partageant leur expérience personnelle avec Dieu, mais aussi du vécu quotidien et des faits de société que connaissent les chrétiens au Congo, ils véhiculent les valeurs universelles de paix et du vivre ensemble.

« L'idée m'est arrivée depuis quelques années, j'avais l'idée de créer une deuxième plateforme d'expression de talents en milieu chrétien. Déjà que la plupart des jeunes qui font de la musique gospel urbain, notamment la musique chrétienne avec des sonorités urbaines, n'ont pas assez d'espace pour s'exprimer.

L'idée est vraiment de leur donner un espace dédié, en rassemblant un maximum de jeunes talents par le biais de la musique gospel, tout art qui peut transmettre un message, détecter les talents cachés au sein des églises au Congo pour les faire découvrir au public.

Pour cette première édition, nous avons fait de notre mieux pour que l'événement arrive dans la plupart des églises de la ville et je vous assure que nous avons reçu plein de demande de participation », a déclaré Jordy Mbiou, directeur artistique de l'événement.

Inscrit dans le paysage des événements culturels religieux au Congo qui font la promotion de la musique chrétienne et des artistes, « Mon talent pour Christ» célèbre la musique chrétienne gospel au Congo dans un cadre urbain.

L'objectif est de promouvoir cette musique et de créer une communauté unie autour de cette forme d'expression artistique et musicale ; d'offrir une plateforme d'expression où les artistes gospel congolais peuvent se produire, se rencontrer, se partager les idées, les connaissances, des expériences, des savoir-faire et de se connecter à un public plus large ;

de stimuler le dialogue interconfessionnel afin de favoriser des échanges entre les différentes confessions religieuses autour de la musique; de prôner l'unité dans la diversité spirituelle en montrant que la musique est un facteur puissant d'évangélisation dans un cadre culturel authentique.

Aujourd'hui, dit le promoteur de l'événement, Jordy Mbiou, le manque d'engouement pour la musique gospel au Congo est dû à plusieurs facteurs, notamment l'absence de visibilité et d'opportunités pour les artistes, le soutien limité des promoteurs culturels à la diversité des religions crée des barrières pour le développement de la musique gospel, le manque de collaboration entre les artistes.

Il invite, par ailleurs, les producteurs, les managers, les promoteurs culturels à plus d'actions concrètes pour accompagner ces artistes qui marquent de soutien et qui sont parfois obligés de mettre fin à leur carrière. « Nous n'avons pas des gens qui peuvent mettre en place des fonds pour soutenir les artistes gospel et dans la plupart des cas, ces artistes se produisent eux-mêmes.

C'est compliqué, mais je crois que cela finira par changer un jour. Je suis content car à ce jour, nous avons des artistes comme Maman crédo et les autres qui se démarquent de par leurs oeuvres malgré ce climat serré », a-t-il conclu.