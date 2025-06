Congo-Brazzaville: Humour - Digbeu Cravate et Abass bientôt au pays

En début juillet, le public congolais embarquera pour une odyssée humoristique sans précédent avec La cabine du rire, une initiative originale signée Phénix Agency. Entre éclats de rire et célébration culturelle, cet événement festif fera escale le 11 juillet au Palais des congrès de Brazzaville, puis le 13 juillet à Pointe-Noire.

La scène réunira à la fois des figures emblématiques du stand-up continental et de jeunes talents prometteurs, pour deux soirées où le rire servira de trait d'union entre générations, styles et horizons culturels.

Au-delà du simple divertissement, cet événement se veut un véritable pont culturel, visant à encourager le dialogue intergénérationnel et interculturel à travers le rire. Il ambitionne de favoriser l'expression artistique des humoristes africains tout en proposant au public une parenthèse de légèreté et de réflexion collective. Le spectacle s'inscrit aussi dans une dynamique de professionnalisation du secteur humoristique local, en valorisant des performances scéniques de qualité, portées par des comédiens confirmés et des révélations prometteuses.

À la tête de cette expédition comique figurent deux icônes du stand-up ivoirien, à savoir Digbeu Cravate et Abass. Le premier, de son identité réelle Zouho Bla Michel, a marqué des générations de spectateurs grâce à ses interprétations percutantes et son regard affûté sur les réalités africaines. Actif depuis plus de 25 ans, il a conquis le public autant par ses rôles télévisuels notamment dans Ma famille et Le Parlement du rire que par ses spectacles vivants empreints d'humour social.

Quant à Abass Ibn Ouattara, alias Abass, il incarne cette nouvelle génération d'artistes complets. Formé sur les planches du Forum théâtre, il s'est consolidé par l'expérience de la scène à travers sa compagnie Art et délires, fondée en 2006. Sa verve, sa générosité scénique et sa capacité à aborder des sujets sensibles avec légèreté en font un humoriste respecté à l'échelle Ouest-africaine.

Autour de ces deux têtes d'affiche, sera présente une équipe d'humoristes qui fera vibrer les zygomatiques du public. Il s'agit, entre autres, de Jojo la Légende, Moucharaff le chirurgien du rire, Evans, Kodal, Nana Cepho, Nelly M. Maman nationale, Hancia, tous réunis sous l'orchestration fluide et pétillante de Daniel Makaya, maître de cérémonie charismatique et redoutable animateur de foule.

Les sketchs s'articuleront autour de thèmes variés et savoureusement contemporains. Digbeu Cravate épinglera avec brio les absurdités du quotidien et les paradoxes de la société moderne. Abass, pour sa part, dressera un portrait drôle et touchant de la famille africaine, entre traditions enracinées et évolutions sociétales. Jojo la légende abordera les relations amoureuses urbaines avec un humour décapant, tandis que Moucharaff passera au scalpel les dérives administratives et les fantasmes d'ailleurs.

Evans jettera un regard ironique sur l'ère numérique et la quête effrénée de notoriété, alors que Kodal explorera les tensions générationnelles avec finesse. Nana Cepho et Nelly M. Maman nationale traiteront avec audace les défis liés à la parentalité moderne et aux stéréotypes de genre. Enfin, Hancia proposera une performance introspective sur l'identité, l'image de soi et l'acceptation.

En somme, La cabine du rire s'annonce comme bien plus qu'un simple spectacle : c'est un manifeste joyeux pour la culture, un hommage vivant à la parole libre, et un appel vibrant à la convivialité africaine. Entre fous rires partagés et regards croisés sur notre société, cette escale humoristique promet de laisser une empreinte durable dans la mémoire et de rappeler que, parfois, le rire est le meilleur moyen de rassembler les coeurs.