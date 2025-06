Congo-Brazzaville: Festival de couleur 2025 - Brazzaville s'apprête à vibrer au rythme de l'art et de la diversité

Le 19 juillet prochain, le parc de la basilique Sainte-Anne du Congo, à Brazzaville, accueillera une nouvelle édition du Festival de couleur. La capitale se transformera en une fresque vivante de sons, de goûts, de performances artistiques et d'instants partagés. Une célébration populaire qui placera la créativité congolaise au coeur de la ville.

Le Festival de couleur 2025 a une ambition claire, à savoir valoriser les talents locaux, favoriser les rencontres entre générations et cultures, et positionner Brazzaville comme un carrefour vivant d'expression artistique en Afrique centrale. Bien plus qu'un événement festif, il s'agit d'un geste collectif, d'un moment d'union porté par l'art, les émotions et l'énergie populaire.

Pensé comme un espace ouvert, inclusif et participatif, le festival offrira aux artistes, artisans, familles, curieux et créateurs un terrain d'échange et de liberté. Peindre la ville, ici, c'est peindre le lien social.

Dès 8h, le parc de la basilique Sainte-Anne sera le théâtre d'une programmation riche et multiforme. Chacun pourra y vivre une expérience à son image, grâce à une scénographie évolutive et une organisation pensée autour de la diversité des publics.

Les festivaliers seront accueillis par une scène vibrante où se succéderont concerts live, performances scéniques, danses traditionnelles et interventions artistiques en direct. Une manière de conjuguer la modernité des expressions urbaines avec l'ancrage des identités culturelles congolaises.

Au coeur du site, un marché créatif mettra à l'honneur les artisans et jeunes créateurs. Accessoires, textile, objets décoratifs, produits désignés avec talent et conscience environnementale seront exposés dans une ambiance conviviale et solidaire.

Pour les enfants et les familles, des espaces ludiques et pédagogiques proposeront jeux collaboratifs, ateliers d'initiation, animations culturelles et parcours d'éveil. Une bulle intergénérationnelle où l'on apprendra en s'amusant.

Et pour compléter l'expérience sensorielle, les visiteurs pourront se régaler des saveurs typiques de la cuisine congolaise à travers un parcours de restauration alliant tradition culinaire et nouvelles inspirations gourmandes.

De 18h à 20h, les regards se tourneront vers le ciel. Un film surprise sera projeté en plein air sur écran géant, dans une atmosphère magique, au rythme des étoiles. Ce moment suspendu, à la croisée du divertissement et de la poésie, viendra clore la journée dans une ambiance feutrée et partagée, accessible à tous.

Le Festival de couleur s'impose désormais comme un événement fédérateur et rayonnant, inscrit dans le paysage culturel brazzavillois. Il incarne cette nouvelle manière de faire la société par l'art, de construire le lien par l'émotion, et de créer de la fierté en regardant ce que l'on a de plus vivant : la culture.