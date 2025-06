Congo-Brazzaville: Musique - Ténor en concert à Brazzaville

Jeune artiste rappeur camerounais, Ténor connaît aujourd'hui un succès fulgurant sur la scène musicale. Il s'est rapidement imposé comme l'une des figures importantes du rap africain, avec son style mêlant des sonorités traditionnelles et des influences modernes.

Les fans de l'artiste et les amoureux de la musique urbaine ont de quoi se réjouir car l'artiste camerounais Ténor est déterminé à atteindre le sommet. Il entend à travers son concert solo de ce 28 juin à Brazzaville, le deuxième de sa carrière sur la scène congolaise, revisiter son répertoire afin de proposer au public des performances inédites et ses nouvelles créations.

L'artiste a l'intention de marquer les esprits des amoureux des belles sonorités par son professionnalisme. Son désir est de faire de ce rendez-vous un grand moment où chaque titre proposé sera une occasion pour le public de le découvrir ou de le redécouvrir.

En effet, ce jeune artiste rappeur camerounais a longtemps été le n°1 sur hip-hop 10 de " Trace urbain". Ses tubes désormais incontournables ont non seulement propulsé sa carrière musicale, mais aussi multiplié ses vues et le nombre de ses abonnés.

En une décennie, Ténor n'a pas que marqué la musique urbaine camerounaise, mais a contribué à sa mondialisation. Sa musique porteuse d'identité culturelle et de modernité incarne bien le dynamisme et la créativité de son pays. Par ses différentes prestations à travers le monde, il continue de jouer son rôle clé dans la promotion de la culture camerounaise.

Découvert à ses débuts comme un excellent chanteur de « kiff », il ne pouvait s'imaginer que sa passion et son abnégation allaient le hisser aussi haut en si peu de temps. Celui que les rappeurs appellent affectueusement le " Sample" s'illustre par sa technique de reprise des chansons à succès pour lesquelles il donne un côté original.

Aussi, il a repris les airs de tubes américains qui l'inspirent et des chansons des artistes africains tels que Stanley Enow. Depuis 2015, Ténor a su se démarquer parmi les artistes urbains les plus écoutés avec son style mêlant le rap, l'afrobeat et rythmes traditionnels camerounais.

Son flow percutant, ses textes empreints de vérité, son aptitude remarquable à explorer une multitude de thèmes et son apparence remarquée par des lunettes noires attirent l'attention de la rue, ce qui lui permet de conquérir un large public, surtout les jeunes. Révélé grâce à ses titres Do le Sab et Kaba ngondo, il a gagné en notoriété avec son single Nathalie, en réponse à la sortie du livre de Nathalie Koah.