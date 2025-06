Cote d'Ivoire: Voir ou revoir - « Sex, love and money »

Sorti le 31 mai dernier à Paris, « Sex, love and money » du réalisateur ivoirien Owell Brown fait l'effet d'un électrochoc. Porté par un casting panafricain de haut niveau avec des acteurs comme Olivier Kissita, Diana Bouli, Emmanuelle Keita, Fargass Assandé, Maimouna N'Diaye..., ce thriller dramatique explore avec justesse les dérives d'une jeunesse à la croisée des chemins, entre tentation du gain facile et quête d'amour sincère.

Axel, le personnage principal, est un jeune surdoué de l'électronique à Abidjan. Mais derrière le masque du génie, se cache un homme fracturé, tiraillé entre son talent, une romance avec la douce Angélique et une réalité bien plus sombre : trafic de drogue, patronne mafieuse, dépendance sexuelle. Le film suit sa descente aux enfers, entre choix douloureux et faux-semblants.

La force du film réside dans sa capacité à mettre en lumière un dilemme que vivent de nombreux jeunes africains aujourd'hui : faut-il vendre son âme pour survivre dans un système corrompu ? Ou garder foi en ses valeurs, au risque de tout perdre ? Le regard d'Owell Brown, sans jugement, interroge frontalement la fascination pour l'argent rapide, le sexe comme monnaie d'échange, et les apparences trompeuses sur les réseaux sociaux.

À travers l'histoire d'Axel, « Sex, love and money » lance un avertissement clair : le talent ne suffit pas quand l'éthique fait défaut. La vraie richesse ne se mesure ni en billets ni en conquêtes, mais dans la capacité à faire les bons choix. La jeunesse africaine y trouvera un appel à la lucidité : ne pas confondre réussite et décadence, liberté et prison dorée.

En somme, ce film coup-de-poing mérite d'être vu ou revu, non pour juger, mais pour réfléchir. Il rappelle qu'au-delà des faux rêves de luxe et de pouvoir, il y a toujours un prix à payer et parfois, c'est celui de soi-même. Le film est actuellement en diffusion dans les salles Canal Olympia.