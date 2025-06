La ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babackas, a convié, le 24 juin à Brazzaville, les autorités portuaires à faire de la tolérance zéro contre le harcèlement une priorité absolue.

L'invite formulée à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des gens de mer, sur le thème « Mon navire sans harcèlement », fait office d'une recommandation et concerne aussi les armateurs, capitaines de navire, responsables d'armement et les administrations sous-tutelle.

« Le harcèlement en mer peut être moral, lorsqu'il s'exprime par des humiliations, menaces ou pressions psychologiques répétées...Il est sexuel, lorsqu'il implique les gestes déplacés à connotation sexuelle...et verbal ou discriminatoire par des propos sexistes, racistes...enfin physique, à travers des agressions », a expliqué la ministre des Transports.

En 2024 au Congo, trois cas de harcèlement ont été officiellement répertoriés. Selon la revue Marine policy, publiée en 2021, 8 à 25% des gens de mer sont victimes de harcèlement ou d'intimidation et plus de 50% de femmes marines déclarent y avoir été confrontées.

De même, le réseau international d'assistance et de bien-être des gens de mer, pour sa part, a signalé une hausse de 45% des cas de harcèlement au premier trimestre 2023, souvent imputables à des officiers supérieurs.

« Le harcèlement et l'intimidation à bord des navires est un phénomène qui affecte profondément la santé, la sécurité et la dignité des gens de mer, en particulier celles des femmes. (....) Le harcèlement à bord des navires (...) se subit dans le silence et l'indifférence malgré l'arsenal juridique existant », a indiqué la ministre Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babackas.

Afin d'endiguer le phénomène, la ministre des Transports compte s'appuyer sur la loi n°3-2002 du 1er juillet 2002 déterminant les infractions et les sanctions applicables dans le cadre des régimes disciplinaire et pénal de la marine marchande.

Mais aussi, elle se focalisera sur le décret n°99-94 du 2 juin 1999, portant attributions et organisation de la direction générale de la marine marchande, en son article 3, titre II, instituant une direction dédiée aux gens de mer, notamment pour lutter efficacement contre les abus et améliorer l'encadrement du personnel navigant : les conditions de travail à bord ainsi que du traitement des préoccupations professionnelles et sociales des marins qui font l'objet d'un suivi permanent.

Signalons qu'à l'international, la République du Congo a ratifié la convention du travail maritime (MLC 2006), instrument fondamental de l'Organisation internationale du travail. Et, en 2025 de nouveaux amendements à cette convention aideront à lutter contre le harcèlement à bord.