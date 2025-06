Congo-Brazzaville: Art visuel - Des artistes en résidence au parc national de Conkouati - Douli

La première édition de la résidence artistique qui se tiendra jusqu'au 30 juin au parc national de Conkouati- Douli, dans le Kouilou, est un évenement culturel et artistique qui allie créativité, rapprochement interculturel et engagement citoyen, avec une attention particulière portée sur la sensibilisation et la protection de la biodiversité.

Dénommée "Une résidence au coeur du vivant", la résidence est une initiative de l'Institut français du Congo de Pointe-Noire, en collaboration avec Fabrique Dikoukou et l'association Noé. La vision est de permettre un dialogue entre la création artistique, la biodiversité et les communautés locales. Six artistes en art visuel sont bénéficiaires de la première édition de ce programme pour leurs projets artistiques innovants en faveur de la protection de l'environnement.

Il s'agit de Duciel Missamou Mbouti pour son projet " Archives vivantes" en collaboration avec Sayane Kid; Rhys Massengo avec " Mwana et la graine de vie"; Sagesse Malam avec "Amour en couleur"; Grâce Ngoma avec " Ndatulu"; et Sayane Kid avec " Archives vivantes". Leurs projets artistiques questionnent, par ailleurs, le rapport à la nature, aux traditions, aux récits et aux formes de transmission.

Cette résidence artistique est bien plus qu'un simple temps de création, c'est une expérience sensorielle, humaine au coeur d'un territoire vivant. Les participants vivent un moment inédit en s'inspirant de la nature environnante pour développer leurs projets artistiques.

La résidence les encourage à exprimer leur art de manière originale afin de renforcer les liens entre la culture et l'environnement, face au déclin rapide menaçant ainsi bien la nature que les hommes dont les effets néfastes se font sentir par le changement climatique, les espaces envahissants, la surexploitation des ressources naturelles, la pollution et l'urbanisme anarchique.

L'art étant vecteur de conscientisation, un outil d'expression que les hommes utilisent pour se communiquer, cette rencontre, au-delà de son aspect culturel, permet aux participants d'appréhender avec une vision forte qui caractérise le bien-être et l'intérêt commun.

A terme, les participants seront édifiés sur les bons gestes à adopter, afin de contribuer activement à travers leurs oeuvres à la sensibilisation et à la protection de l'environnement. Le but étant de créer des passerelles entre artistes pour affronter avec créativité sans pareil les enjeux majeurs en matière de protection de l'environnement.

Compte tenu parfois du manque d'initiatives, de compétences et de vocations pour faire face à l'ampleur des challenges qui se posent en matière de protection de la biodiversité, l'Institut français du Congo, en collaboration avec les institutions, oeuvre depuis un certain longtemps à travers des ateliers, des conférences débats, des tables rondes, des échanges directs et interactifs, pour sensibiliser les acteurs politiques, la population, les acteurs économiques du milieu faunique, les associations et organisations non gouvernementales à l'urgence de préserver la biodiversité

A noter que le parc national de Conkouati-Douli est l'un des joyaux écologiques les plus remarquables d'Afrique centrale. Sa richesse exceptionnelle réside dans la diversité de ses écosystèmes, allant des plages côtières aux savanes, en passant par les forêts denses, les mangroves et les zones humides.

Cette mosaïque de milieux naturels abrite, par ailleurs, une faune variée, incluant des espèces emblématiques telles que les éléphants de forêt, les gorilles, les chimpanzés, les buffles, les tortues marines. Ce sanctuaire de biodiversité représente un espace crucial pour la conservation et la recherche scientifique, tout en étant un territoire vivant pour les communautés locales.