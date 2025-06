Tunisie: Le CSS reprend les entrainements - Des contraintes quand même

L'hémorragie de départs de joueurs clés ne s'est pas encore arrêtée. Un coup dur pour l'entraîneur Mohamed Kouki qui voulait bâtir une équipe solide en conservant tout l'effectif existant.

Vingt-huit joueurs étaient présents mardi à la première séance d'entraînement. De point de vue nombre, c'est rassurant comme démarrage. «Pour moi, c'est une présence honorable, car on ne peut pas rassembler tout le monde dès le premier jour», a affirmé l'entraîneur Mohamed Kouki pour couper court aux interrogations. Concernant la qualité, ce n'est pas le top pour l'instant.

Et la grande crainte de devoir céder d'autres piliers du groupe est de nouveau sur toutes les lèvres. L'opération collecte de fonds pour régler les litiges et lever l'interdiction de recrutement n'avance pas assez. Il ne reste plus que la solution de facilité : ne pas fermer la porte devant le transfert de joueurs qui peuvent rapporter de gros montants pour résoudre d'un seul coup le problème des litiges en instance et de faire gagner du temps.

Une fumée sans feu pour Dahmen et Belwafi ?

L'arrière central Mohamed Nasraoui vient de finaliser son départ au club croate Istra contre une indemnité de 350 mille euros, l'équivalent de 1, 2 million de dinars. Après le départ de Alâa Ghram à l'issue de la saison 2023 / 2024 et celui de Koffi Constant Kouamé au terme de la saison écoulée 2024 / 2025, c'est un nouveau coup dur porté à la charnière centrale de la défense qui devra être complètement remaniée.

Ce qui fait encore peur, c'est la possibilité de voir le portier Aymen Dahmen, élément clef de la défense, céder lui aussi à la tentation de s'engager avec le club marocain des FAR, entraîné par l'ex-entraîneur du CSS. Alexandre Santos. On rapporte même que le club italien de série B, Cesena, est lui aussi sur le coup. Aymen Dahmen n'a pas répondu à l'appel pour le premier regroupement de l'équipe. Et pour que son absence ne fasse pas polémique, Mohamed Kouki a assuré qu'il «rejoindra ses coéquipiers après deux jours».

L'attaquant Iyed Belwafi, qui a terminé un an de prêt pour l'USBG et l'un des principaux artisans de son maintien, est en discussion avancée avec Torpedo de Kutaisi, un club du milieu de tableau du championnat de Géorgie même si, pour le moment, son agent dément cette information.

Mobiliser les jeunes

Mohamed Kouki, qui n'écarte pas toutes les hypothèses, s'est empressé de citer à ses joueurs présents l'exemple du prodige du FC Barcelone Lamin Yamal pour leur dire qu'on peut à l'âge de 17 ans avoir la grande ambition et le potentiel technique pour évoluer avec l'équipe A.

Et de leur donner, comme exemple, la présence dans le groupe du jeune de 17 ans Abdesslam Akid. «Vous n'êtes pas venus aujourd'hui pour effectuer des teste, mais bel et bien pour confirmer», a-t-il répété plus d'une fois avant la séance de mardi avant d' expliquer aux jeunes pépites «Je ne vais pas repartir de zéro, car je compte énormément sur vous et je vous fais confiance pour ce que vous avez montré comme qualités intrinsèques au cours des trois derniers matches avec mon prédécesseur Lassâad Dridi.

Je ne vous traiterai pas comme des suppléants mais comme joueurs capables de jouer d'entrée. Je vous soutiendrai à fond pour que vous soyez des éléments omniprésents dans mon dispositif.

N'ayez pas peur des recrutés qui viendront. Ils ne seront avec vous que pour vous donner plus de qualité». Un discours intelligent de la part d'un entraîneur qui va essayer de composer avec les difficultés d'un club placé entre le marteau et l'enclume.