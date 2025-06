Tunisie: Tourisme intérieur - Une vision nationale prend déjà forme

Considéré comme un bouclier face aux chocs extérieurs, le tourisme intérieur occupe aujourd'hui une place cruciale dans l'activité touristique. Désormais, la priorité des professionnels du secteur et du ministère de tutelle est d'adapter l'offre aux attentes des touristes locaux.

Le tourisme intérieur a été au centre des débats lors de la journée d'information organisée hier à Tunis, en présence du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Sofiène Tekaya, ainsi que de représentants des différentes structures et organisations professionnelles du secteur.

L'événement visait à mettre en lumière l'importance du tourisme intérieur, considéré comme un levier de résilience pour l'ensemble de l'activité touristique. Il s'agissait également de débattre des moyens d'améliorer et d'adapter l'offre et les services touristiques aux attentes des touristes locaux.

Un rôle socioéconomique grandissant

Selon les statistiques de 2024, les Tunisiens ont généré plus de 6 millions de nuitées dans les établissements hôteliers, représentant ainsi 25 % du total. Plus de 2,5 millions de résidents ont choisi de séjourner à l'hôtel, portant leur part à plus de 35 % du nombre total de résidents dans les établissements touristiques du pays.

« Ces chiffres reflètent l'engouement croissant des Tunisiens pour les produits touristiques locaux. Ils confirment l'importance du tourisme intérieur et le rôle socioéconomique grandissant qu'il est en train de jouer », a déclaré le ministre dans son allocution d'ouverture.

Il a aussi insisté sur l'importance de la digitalisation dans l'organisation des réservations et l'accès des touristes locaux à des tarifs préférentiels, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité des services.

« La réservation à l'avance est un levier essentiel pour une meilleure organisation des voyages, un accès à des prix compétitifs et à des prestations de qualité, via les agences de voyages accréditées, qui garantissent les droits des consommateurs. Par ailleurs, les voyages organisés jouent un rôle central dans le développement du tourisme intérieur, en facilitant l'accès à des offres ciblées et complètes », a-t-il précisé.

Saison estivale 2025 : cap sur la propreté des plages

Concernant les préparatifs pour la saison estivale 2025, le ministre a annoncé l'allocation de 1,5 million de dinars à l'Agence de protection et d'aménagement du littoral pour la mise en oeuvre de programmes de nettoyage des plages. En parallèle, un budget de 2,4 millions de dinars a été consacré aux 57 municipalités touristiques dans le cadre du programme de propreté des plages.

À cela s'ajoutent 1,7 million de dinars mobilisés pour l'acquisition d'équipements de nettoyage. « Le ministère accorde une attention particulière à l'aménagement des 133 plages publiques. Des mécanismes d'entretien et d'appui continu sont mis en place pour garantir leur propreté, améliorer les infrastructures d'éclairage et assurer un cadre agréable. Ces interventions sont menées en étroite coordination avec le ministère de l'Environnement et les structures chargées de la préservation du littoral », a-t-il souligné.

De nouveaux concepts touristiques à explorer

Le ministre a, par ailleurs, mis en avant l'émergence de nouveaux concepts comme les villages de vacances et de camping, qu'il juge adaptés au contexte tunisien. Il a indiqué que leur concrétisation nécessitera l'intervention de l'Agence foncière touristique, appelée à mobiliser ses réserves foncières pour permettre le développement de nouveaux projets.

« Mettre simplement des terrains à disposition des investisseurs ne suffit plus. Le complexe El Kantaoui constitue un modèle de réussite à l'échelle méditerranéenne, qui mérite d'être reproduit et décliné sous d'autres formes dans différentes régions. Repenser les choix antérieurs devient impératif pour ouvrir la voie à l'innovation. Nous devons faire preuve de créativité et de vigilance dans le contexte mondial actuel », a-t-il déclaré.

Enfin, le ministre a annoncé le lancement prochain d'une étude pour mieux cerner les préférences des touristes locaux en matière d'hébergement, notamment ceux qui privilégient la location de maisons. Il a aussi souligné la nécessité de voir émerger des plateformes de location de vacances, à l'image d'Airbnb, qui devraient être intégrées dans le paysage touristique tunisien.