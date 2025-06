Tunisie: Arrêt sur image - Trou béant en pleine avenue ... services municipaux en mode veille !

Ce n'est pas là une image qui choque pour le citoyen lambda, en particulier dans les quartiers qualifiés de « populaire ». Au fil des années, on s'est malheureusement accoutumé aux dysfonctionnements chroniques et aux manquements répétés des responsables municipaux et aux travaux de rafistolages.

Cette forme de négligence, devenue presque banale, traduit un profond désengagement des élus envers les populations les plus vulnérables, et alimente un sentiment d'abandon croissant qui mine peu à peu la confiance dans les institutions locales, au moment où le président de la République multiplie les mises en garde à l'égard des responsables qui « utilisent sciemment tous les moyens et subterfuges pour aggraver la situation dans le pays et provoquer des crises ».

En effet, c'est cet immobilisme et cette indifférence de certains (bien que ce ne soit pas le cas de tous) responsables communaux qui amplifie le sentiment de défiance chez le citoyen à l'égard des institutions de l'État.

Il n'est pas essentiel de localiser précisément le lieu de la prise de vue, si ce n'est pour indiquer qu'elle se trouve dans la banlieue nord, où un vaste trou défigure une avenue depuis plusieurs mois.

Ce trou résulte de travaux de réfection de la chaussée lancés à la hâte sous un ancien maire davantage soucieux de satisfaire son parti politique d'adoption (Ennahdha) que de répondre aux attentes des citoyens. Le revêtement, de qualité médiocre, n'a pas tenu face à la chaleur. Cela ne dispense en rien les nouveaux responsables de leurs obligations, d'autant qu'ils n'hésitent pas à remuer ciel et terre quand il est question de travaux à effectuer à proximités de leurs demeures.