La célébration du 69e anniversaire de la création de l'Armée nationale, mardi 24 juin, a constitué une occasion pour le Président de la République, Kaïs Saïed, chef suprême des forces armées, pour prononcer l'ordre du jour adressé aux officiers, sous-officiers et soldats, et au cours duquel il a crié, haut et fort, que les forces armées tunisiennes représentent un rempart indéfectible contre tous les dangers.

En effet, explicitant ce concept, le Chef de l'Etat a assuré qu'il s'agit d'un mur infranchissable face aux divers dangers menaçant la stabilité et la sécurité de la Tunisie, plus précisément contre le terrorisme, la contrebande, la migration irrégulière et bien d'autres tentatives d'atteinte à l'indépendance et à la souveraineté de la Tunisie.

Le Président Kaïs Saïed a tenu, également, à mettre en relief les autres missions dévolues aux corps de l'Armée, en l'occurrence la sécurisation des élections et des examens, la lutte contre les incendies et les secours, sans oublier la contribution de taille du Génie militaire à la réalisation, en un temps record, de nombreux projets de développement socioéconomique comme cela a été le cas lors du projet de Rjim Maâtoug qui a permis de métamorphoser des zones arides, devenues de véritables espaces verts.

Dans le même ordre d'idées, soulignons les récentes contributions au réaménagement, la restauration et la réhabilitation de plusieurs édifices dont la piscine municipale du Belvédère, la maison de culture Ibn-Khaldoun ainsi que les autres travaux envisagés à la Place Mongi Bali et la Place Barcelone.

Après avoir évoqué toutes les épopées accomplies par les forces armées en temps de paix, le Président de la République a tenu à rendre hommage à tous les martyrs qui se sont sacrifiés pour la patrie et à saluer la ferme détermination des soldats à la défendre à tout prix.

D'où la mise en exergue du rôle de la Fondation Fidaa en soulignant que les Tunisiens sont fidèles aux martyrs et à leurs familles tout en indiquant que certains textes législatifs sont déjà prêts et que d'autres sont en cours de finalisation en faveur de cette institution.

Le Président Saïed a rappelé, par ailleurs, la sollicitation régulière faite à nos militaires pour participer, souvent en première ligne, aux opérations de maintien de la paix dans le monde, et ce, depuis le début des années 1960.

Rappelons que les forces armées tunisiennes ont été officiellement fondées le 30 juin 1956, soit quelques mois après que la Tunisie a obtenu son indépendance le 20 mars de la même année, devenant, de la sorte, un des symboles les plus marquants de la souveraineté retrouvée du pays.

Pour revenir aux contributions internationales, notamment onusiennes, de nos forces armées, il faut signaler que depuis 1969, notre pays a participé à 26 opérations de maintien de la paix, mobilisant plus de 14.000 militaires, sachant que ces contributions se poursuivent jusqu'à nos jours dans le cadre de la mission des Nations unies en République Centrafricaine, avec plus de 800 militaires déployés.

Par ailleurs, l'Armée nationale a, actuellement, de nouvelles orientations non moins importantes en matière, notamment, de formation professionnelle dans plusieurs spécialités réparties sur 12 centres et de recherche scientifique, et ce dans le cadre de la nouvelle vision 2030.

Encore une fois, le Président Kaïs Saïed prouve qu'il se trouve en parfaite symbiose avec les différents corps de l'Armée quant à son rôle en faveur de la patrie, de son développement et de son invulnérabilité dans un esprit de respect sans faille à l'indépendance de la Tunisie.