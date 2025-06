Tunisie: Handisport - Calendrier international - Vaste programme, larges perspectives

Le grand prix international paralympique a été bouclé de manière très positive avec 11 médailles en or, 8 en argent et 5 en bronze, les représentants tunisiens avaient très bien défendu leurs chances. Presque tous nos champions ont tenu leur rang. Il y a eu de belles performances et des promesses.

Tout cela pour préparer les championnats du monde du para-athlétisme (World Para Athletics Championships) 2025 qui auront lieu à New Delhi du 27 septembre au 5 octobre, au Jawaharlal Nehru Stadium. Ce sera le plus grand événement sportif handisport jamais organisé en Inde.

New Delhi accueillera également un Grand Prix mondial de para-athlétisme pour la première fois en mars 2026.

Ce sera la 12e édition de cet événement et la 4e fois qu'il se déroulera en Asie, après Doha (2015), Dubaï (2019) et Kobe (2024). L'événement devrait accueillir plus de 1.000 athlètes.

Ces championnats serviront de qualification pour les Jeux paralympiques de Los Angeles en 2028.

Bref, c'est une nouvelle année pleine de challenges que nos sportifs paralympiques, ceux issus de la nouvelle génération notamment, s'apprêtent à attaquer avec la même ambition d'exceller, à l'instar de Wajdi Boukhili, Louay Jebabli et Amanallah Tissaoui.