Tunisie: Diplomatie tunisienne - Indépendance, diversification et action

Conformément aux orientations du Président de la République, Kaïs Saïed, qui a réaffirmé les fondements de la diplomatie tunisienne reposant sur l'indépendance de la décision nationale et la diversification des partenariats stratégiques, l'action du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger s'inscrit aujourd'hui dans une dynamique proactive visant à faire rayonner la Tunisie sur la scène internationale.

Les résultats déjà enregistrés ne font que confirmer cette tendance.

En effet, en réponse à l'appel du Chef de l'État à intensifier l'action diplomatique en soutien aux luttes nationales et à renforcer les services consulaires au profit des Tunisiens de l'étranger, le ministère multiplie les initiatives : promotion des investissements, soutien aux exportations, mise en valeur des filières stratégiques, et participation renforcée aux grands rendez-vous économiques et diplomatiques.

Cette mobilisation constante traduit une volonté claire qui consiste à positionner la Tunisie comme un acteur crédible, indépendant et influent dans les équilibres régionaux et mondiaux.

Ancrage de la dimension économique de la diplomatie tunisienne

Le rôle principal du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger (MAE) consiste à coordonner l'action des structures économiques tunisiennes à l'étranger, organiser des missions économiques itinérantes et bien coordonner l'organisation des manifestations de promotion à caractère économique à l'étranger. Et c'est bien dans ce cadre que le ministère élabore également des études basées sur des expériences comparatives avec de nombreux pays afin de s'en inspirer et adopter ce qui est conforme aux orientations nationales.

Le ministère mène plusieurs actions en vue d'ancrer la dimension économique de la diplomatie tunisienne, avec la mise en place d'un programme axé sur des objectifs, adoptant une approche interactive, participative et intégrée visant à unifier les visions, les efforts et les moyens pour créer un système national promouvant la diplomatie économique et culturelle.

Pour la mise en oeuvre de ce programme, le MAE poursuit ses efforts pour activer et renforcer les mécanismes nationaux et les accords conclus avec les institutions et structures nationales concernées par la coopération économique (ministère du Commerce et du Développement des exportations, Centre de promotion des exportations, ministère du Tourisme...).

Il oeuvre également à élargir le réseau de partenaires, notamment via un projet d'accord de partenariat avec l'Agence de promotion de l'investissement extérieur (Fipa), et la recherche d'accords avec l'Agence nationale pour la Maîtrise de l'énergie (Anme), l'Agence de promotion des investissements agricoles (Apia) et la Conect.

Convaincu de l'importance du travail de terrain dans l'enrichissement et le renforcement des relations de coopération, d'amitié et dans l'établissement de nouveaux partenariats, dans un contexte international en pleine mutation géopolitique, économique et technologique, le MAE adopte une approche intégrée entre les volets politique et économique, en impliquant les acteurs économiques des secteurs public et privé dans toutes les initiatives et rencontres menées à l'étranger par ses soins.

Le ministère oeuvre à ce titre à la révision des accords de coopération bilatérale et à la généralisation des accords dits de nouvelle génération (protection et encouragement des investissements, prévention de la double imposition), ainsi qu'à la conclusion d'accords sectoriels dans des domaines à haute valeur ajoutée.

Maintien des partenariats traditionnels et orientation vers l'Afrique et l'Asie

A travers ses différentes structures et ses missions diplomatiques, le MAE s'attèle à renforcer notre position auprès des partenaires traditionnels et à établir de nouveaux partenariats.

Le repositionnement de la Tunisie en Afrique et l'orientation vers les marchés africains constituent un choix stratégique national et une priorité de la politique étrangère tunisienne, comme en témoignent l'adoption par la Tunisie d'une nouvelle approche envers le continent africain en tant que partenaire stratégique, rompant avec l'image traditionnelle de simple marché, l'adhésion de la Tunisie à deux grands groupements économiques africains, le Comesa et la Zlecaf, dans une optique de coopération et d'intégration économique africaine.

A ce titre, il est utile d'évoquer le rôle important joué par nos missions diplomatiques en Afrique, en tant que relais de soutien aux exportations tunisiennes, en coordination avec les ministères et les structures de soutien économique. Plusieurs missions économiques multisectorielles y ont été organisées, impliquant des opérateurs publics et privés, contribuant à élargir les réseaux commerciaux tunisiens. Malgré les ressources limitées, deux nouvelles ambassades ont été ouvertes récemment à Nairobi et Ouagadougou, renforçant la présence diplomatique en Afrique subsaharienne.

Cette orientation africaine ne remet toutefois pas en cause l'ancrage avec nos partenaires traditionnels, ni notre ouverture vers l'Asie et les puissances économiques émergentes, comme la Chine.

Efforts dans le domaine de l'investissement et de l'exportation

En matière d'investissement, le MAE accueille de nombreux hommes d'affaires et investisseurs tunisiens et étrangers dans divers domaines, en leur fournissant des informations sur les opportunités d'investissement en Tunisie et en facilitant les démarches. À cet égard, le ministère a accueilli l'investisseur australien Taz Aldaoud, directeur général de PhosCo, et l'homme d'affaires tunisien Mehdi Ben Abdallah, directeur exécutif de la société.

Ils ont présenté un projet d'investissement dans le secteur du phosphate dans les régions de Qasaat, Skarna et Amoud (112 km²), dans la délégation de Jedliane (gouvernorat de Kasserine), en partenariat avec les collectivités locales.

Encore faut-il évoquer l'accueil de M. Sami Chakroun, fondateur du Conseil Méditerranéen Africain International des Affaires, et du Dr Mohamed Tawfik Mhenni, pour un projet de promotion du tourisme médical en Tunisie.

Sur un autre plan et dans le cadre de l'encouragement de la diaspora tunisienne à investir en Tunisie, et du suivi des recommandations de la Conférence des Compétences Nationales à l'étranger, le ministère a reçu MM. Mohamed Riyahi et Salah Rebai (résidant en Italie) qui ont présenté deux projets agricoles : élevage et exportation d'escargots, ainsi que l'élevage de dromadaires et la valorisation de leurs produits.

En termes d'exportations, le MAE s'emploie à soutenir les exportations tunisiennes et à explorer de nouveaux marchés en organisant la participation des structures de soutien et des délégations tunisiennes aux salons internationaux. Cela inclut la coordination logistique avec nos missions à l'étranger, le département diplomatique pour l'acheminement des produits exposés, et le département consulaire pour les visas des délégations.

Le MAE assure parallèlement la Coordination de la participation des représentants du ministère du Commerce, du Centre de promotion des exportations (Cepex) aux salons internationaux, parmi lesquels : Golf Food, Mission commerciale à Nouakchott, le Forum Afrique-Chine, le Salon Première Vision (Textile) à Paris (2-4 juillet 2024), SIAL Paris (19-23 octobre 2024), Collision Toronto et événements économiques au Canada et les Missions commerciales en Libye (12-13 novembre et 10-11 décembre 2024) ?

Sans oublier le suivi de la mise à jour de l'accord-cadre de 2016 entre le ministère des Affaires étrangères, le ministère du Commerce et le Cepex : un nouvel accord signé le 4 décembre 2024 a adopté le format «contrat-programme» avec des plans d'action annuels validés par un comité conjoint, financé par le Fonds de soutien aux exportations (Foprodex).

Promotion de l'huile d'olive tunisienne et de l'artisanat tunisien à l'étranger

Conformément aux instructions présidentielles, des initiatives urgentes ont été lancées via nos missions à l'étranger pour découvrir de nouveaux marchés. Ces missions ont proposé diverses actions et ont aboutii à l'organisation de plusieurs rencontres avec des opérateurs étrangers, notamment en Chine, Russie et Brésil.

C'est ainsi que dans le cadre des mesures présidentielles visant à mettre en exergue les atouts de l'huile d'olive tunisienne et à promouvoir son exportation vers les marchés internationaux, le Secrétaire d'État, Mohamed Ben Ayed, a participé, le 31 janvier 2025, à l'ouverture de la soirée promotionnelle intitulée "L'huile d'olive tunisienne : Un trésor national à partager avec le monde".

Cette soirée a été organisée par le Centre technique de l'emballage et du conditionnement (Packtec), en partenariat avec le Centre de promotion des exportations (Ceoex), l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) et la Direction générale de la diplomatie économique et culturelle, en présence des Chefs et représentants des Missions diplomatiques et des organisations Internationales en Tunisie.

Sur le plan de la promotion de l'artisanat tunisien à l'étranger, plusieurs rencontres ont eu lieu avec M. Salah Ammamou, président de la Fédération tunisienne de l'Artisanat, pour coordonner la participation des artisans aux salons internationaux. Les ambassades ont été mobilisées pour recenser et transmettre les opportunités d'exposition.

Encore faut-il rappeler la coordination du MAE avec l'Office national de l'artisanat pour une participation réussie aux événements comme : Artigiano in Fiera Milano, Salon de l'artisanat à New York, Semaine internationale de l'artisanat à Banan (Arabie saoudite), Dubai Beauty World (28-30 octobre 2024), etc.

Participation aux grandes manifestations internationales et promotion des événements en Tunisie

Le MAE poursuit activement ses efforts pour renforcer le rayonnement de la Tunisie sur la scène internationale, à travers une participation soutenue aux grandes manifestations mondiales et la promotion stratégique des événements organisés sur le territoire national.

Dans ce cadre, le ministère a joué un rôle central dans l'organisation réussie du Sommet Ticad 8, tenu à Tunis les 27 et 28 août 2022, marquant une étape diplomatique importante dans les relations tuniso-afro- et japonaises. Poursuivant sur cette dynamique, il s'investit dans les préparatifs de la participation tunisienne au Ticad 9, prévu à Yokohama du 20 au 22 août 2025, en veillant à assurer une représentation de haut niveau et une visibilité optimale des priorités tunisiennes.

En parallèle, la Tunisie a préparé activement sa participation à l'Exposition Universelle «Osaka 2025» (13 avril - 13 octobre 2025), à travers une coordination étroite entre le ministère et le Cepex. Le pavillon national baptisé «Ranin», inauguré le 13 avril 2025, a été conçu pour mettre en lumière les richesses du patrimoine tunisien, l'innovation locale et le potentiel du pays dans plusieurs domaines.

Le programme comprend des journées thématiques dédiées au tourisme médical, à la promotion des femmes, aux produits du terroir, ainsi qu'aux dimensions culturelle et économique. Le ministère a également participé à la réunion préparatoire de l'Expo 2027 organisée à Belgrade les 10 et 11 juin 2025, consolidant ainsi l'implication continue de la Tunisie dans les grands rendez-vous mondiaux.

Sur le plan national, le ministère oeuvre activement à valoriser les salons et forums économiques organisés en Tunisie en les promouvant auprès des partenaires étrangers. Il a notamment soutenu la troisième édition des Rencontres d'Affaires Tunisie-Afrique (2-3 juillet 2024), qui ont rassemblé plus de 200 entreprises tunisiennes et 120 entreprises issues de 25 pays d'Afrique subsaharienne, en présence de hauts responsables africains.

De même, le ministère a contribué à la réussite de la deuxième édition du Salon IFSA (International Food Show Africa), qui s'est tenue du 3 au 5 juillet 2024 au Kram, ainsi qu'au Salon Bigtech, consacré à la transformation numérique et aux technologies innovantes en Afrique et au Moyen-Orient.

Dans le même esprit de mobilisation, le ministère a soutenu l'organisation du Forum Tunisia Global Forum le 23 juillet 2024, placé sous le thème : «Les compétences tunisiennes à l'étranger, moteur de transformation», ainsi que les travaux préparatoires et l'ouverture du Forum méditerranéen pour la réduction du carbone dans sa première édition.

Enfin, il participe activement aux préparatifs du Congrès mondial de la Jeune Chambre internationale (JCI), prévu en novembre 2025 à Tunis, événement d'envergure mondiale qui renforcera encore davantage la visibilité internationale de la Tunisie.

Ces actions témoignent de la mobilisation constante du ministère des A.E. pour positionner la Tunisie comme un acteur dynamique, crédible et attractif dans les grandes initiatives régionales et internationales, tout en promouvant ses compétences, ses secteurs porteurs et ses ambitions stratégiques.