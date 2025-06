Tunisie: Commerce électronique - Serait-ce la fin de l'arnaque ?

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations a, dans un récent communiqué, appelé les commerçants faisant la promotion de leurs produits ou services via des sites web, des plateformes, des applications et des pages de médias sociaux à informer les consommateurs des détails des offres proposées et à leur fournir des informations transparentes et précises avant de conclure des transactions et pendant les différentes étapes de leur réalisation (identité du vendeur : nom commercial, identifiant unique de l'établissement, adresse, moyen de communication, description précise du produit ou du service, prix, conditions de garantie, frais de livraison, la logistique et les délais de livraison, les délais de mise en oeuvre et modes de paiement, modalités et procédures d'annulation d'un achat, de retour ou d'échange...) les frais d'expédition, etc.

Ces précisions, et il y en a d'autres, ont été motivées par les dépassements et les problèmes qui se multiplient et dont sont victimes les consommateurs. Des consommateurs qui ne savent pas ou plus où s'adresser pour recouvrer leurs droits.

Quoi qu'on dise et qu'on affirme, l'arnaque est parfois au tournant des belles promesses et des discours «d'influenceurs et d'influenceuses» professionnels.

Les difficultés sont multiples. Elles peuvent être au niveau des processus de paiement, du mauvais système de retour, de l'absence de garantie d'exigences contraignantes, les fraudes, les difficultés liées à l'essayage des produits, les politiques de retour et les aspects de sécurité.

De toutes les manières, cela n'a rien à voir avec une entrée dans un magasin, un coup d'oeil aux rayons, la fixation d'un choix, l'essai et le retour chez soi avec son objet sous le bras.

En ayant recours à l'e- commerce, le produit peut être excellent, mais cela ne représente pas une garantie pour le consommateur.

Ce consommateur d'ailleurs a appris à donner la priorité au moment de l'achat, la période, pendant et après l'achat. Autrement dit, le service après-vente.

Sur le produit livré, rien n'apparaît et commence, dès lors, une course contre la montre pour découvrir le lieu du vendeur pour faire valoir ses droits.

C'est la raison pour laquelle le ministère a rappelé aux entreprises de livraison de colis, qu'outre la nécessité de respecter le cadre juridique régissant leur activité, elles doivent inclure diverses dispositions relatives à l'identité des parties impliquées dans le processus commercial (vendeur, entreprise de livraison et consommateur) dans le reçu de commande, la facture ou le bon de livraison, en plus de la date de livraison du bien ou du service, le nom précis, la quantité et le prix.

Il a également appelé les consommateurs à exercer leur droit de choix et de vérification lors de leurs achats à distance et via les canaux de commerce électronique tout en évitant de traiter avec des sites qui ne fournissent pas les informations susmentionnées. Il leur a rappelé leur droit de demander une facture documentant la transaction commerciale, car il s'agit d'un moyen essentiel pour préserver leurs droits à l'indemnisation, au remboursement et à la garantie, le cas échéant.

Le ministère a affirmé que les organismes de surveillance économique s'efforcent de lutter contre toutes les pratiques susceptibles de porter atteinte à l'intégrité et à la sécurité des transactions de commerce électronique et de protéger les droits des consommateurs, conformément aux lois et réglementations régissant le secteur. Mais le consommateur a un rôle essentiel à jouer.

Face à toutes ces difficultés et aux problèmes que posent les vendeurs peu scrupuleux, des boutiques échouent et certaines violent même les droits des utilisateurs, les investissements dans la cybersécurité augmentent en raison du nombre croissant des menaces.

Dans le commerce en ligne, on est contraint de faire preuve de prudence. Le traitement des achats nécessite l'envoi d'informations sensibles sur les consommateurs, lesquelles informations doivent être protégées.

Toutes ces recommandations sonnent comme une alerte pour que les consommateurs évitent de foncer, tête baissée dans ces achats qu'on décide sans trop réfléchir.

Reste maintenant à mettre de l'ordre, de manière progressive mais sûre, dans ce milieu inévitable, incontournable, en prenant mille et une précautions.

Tout a tendance à se faire au moyen du web, de l'achat de quelques kilos de légumes à la commande d'une voiture dans une ambiance où défis, concurrence et arnaque se côtoient.

Sourire aux lèvres.