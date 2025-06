Tunisie: « Trois lunes derrière une colline » au B7L9 - Une poésie pastorale née du silence

Depuis l'enfance, passée dans les hauteurs de l'Atlas marocain, Abdellatif Fdil observe ces hommes veiller sur leurs troupeaux, silhouettes discrètes mais puissantes. Leur présence, leur rapport au vivant, leur lenteur essentielle, sont autant de gestes qui le touchent.

Une très belle oeuvre cinématographique est à découvrir au centre d'art B7L9 à Bhaz Lazreg aujourd'hui jeudi 26 juin 2025. Il s'agit du documentaire «Trois lunes derrière une colline» du réalisateur marocain Abdellatif Fdil. Il y explore la force d'un émoi, presque instinctif, porté par une fascination intime pour la figure du berger. C'est un poème amazigh, qui a animé le cinéaste pour concevoir son documentaire.

L'histoire commence à l'aube d'un printemps agréable, promettant une belle inspiration poétique. Chaque jour, les bergers se préparent, à leur façon, à escorter leurs animaux pendant des jours jusqu'aux contreforts des montagnes. Là, où la solitude annonce leur transformation utopique en poètes bergers. Ils rendent la poésie populaire, réécrivent l'histoire de leurs régions et rejoignent les arènes poétiques qui sont organisées lors des célébrations locales...

«Trois lunes derrière une colline», c'est surtout l'histoire de rencontres avec 5 bergers-poètes dont Zaid Ouzdig (73 ans), Sidi Amer, pionnier de la chanson amazighe dans la région Mbark El Moudden (27 ans) d'Aghdou à Ait Hdidou et Itto Zaqa (75 ans) qui ont tendance à commencer leurs «Timdyazin» (pluriel de «tamdyazt», qui sont de longs poèmes dans la poésie amazighe, souvent considérés comme des chroniques de la société) par la fin.

Les «Timdyazin» que le réalisateur déterre dans mon film expriment une vision de l'existence et de la vie, un souffle omniprésent dans toutes les activités de l'homme amazigh: naissance, mariage, cueillette, tissage, moisson, fêtes, rites, etc.. Les Amediyaz (poètes amazighs) sont des figures singulières qui incarnent une parole vivante, enracinée dans l'oralité et l'improvisation.

Une parole poétique qui s'ancre autant dans la mémoire que dans la voix, le chant, la musique ou encore la danse. Elle se manifeste dans les gestes, les intonations, les silences, les instruments, les rituels festifs ou religieux, et même dans les réactions du public. Tous ces éléments constituent la trame sensible de cette poésie orale -- et, par extension, celle du film.

Depuis l'enfance, passée dans les hauteurs de l'Atlas marocain, Abdellatif Fdil observe ces hommes veiller sur leurs troupeaux, silhouettes discrètes mais puissantes. Leur présence, leur rapport au vivant, leur lenteur essentielle, sont autant de gestes qui le touchent.

Dans ces régions, il est d'usage d'inviter des «Amediyaz» à chanter lors des fêtes et mariages. Ces bergers deviennent alors, le temps d'une célébration, des passeurs de poésie et de mémoire. Le tournage du film a eu lieu dans les montagnes du Moyen Atlas où dominent des teintes solaires, propices à une photographie sensible. Le travail sonore occupe une place essentielle dans la narration : le souffle des marcheurs, les bruits amplifiés de leurs environnements immédiats et les silences rituels viennent enrichir la dimension sensorielle du récit.

A voir absolument !