Algérie: Sortie de 6 nouvelles promotions à l'Ecole de Spécialisation Hélicoptères d'Ain Arnat

SETIF -Le commandant des Forces aériennes de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général-major Zoubir Ghouila, a présidé mercredi soir la cérémonie de sortie de 6 nouvelles promotions d'officiers et de sous-officiers formés à l'Ecole de spécialisation hélicoptères (ESH) Chahid Bala Touhami d'Ain Arnat (ouest de Sétif).

Ces nouvelles promotions, baptisées du nom du défunt Moudjahid, le colonel M'hamed Bencherchali, sont constituées de la 13e promotion licence d'aptitude officier, la 11e promotion licence sur hélicoptère et la 12e promotion d'officiers en sciences aéronautiques (spécialisation hélicoptère) pour le commandement des Forces aériennes, le commandement des Forces navales et le commandement de la Gendarmerie nationale, de la 4e promotion d'élèves officiers d'active, de la 6e promotion de sous-officiers qualification militaire professionnelle de 1e degré et de la 12ème promotion de sous-officiers qualification militaire professionnelle de 2e degré.

Après le passage en revue des élèves sortants, le commandant de l'EHS, le général Abdelhak Mhamsadji, a salué dans une allocution, le soutien constant du Commandement de l'ANP à cette Ecole qui "s'emploie en permanence à mettre à niveau sa formation pour répondre aux exigences du monde moderne et aux évolutions en cours".

Il a également salué les efforts déployés par les cadres et les enseignants de l'école pour la formation de ces promotions qui ont acquis des connaissances militaires et scientifiques, théoriques et pratiques, dans les domaines des spécialités aéronautiques, notamment les hélicoptères.

Le commandant de l'école a exhorté les promotions à "défendre avec vaillance l'intégrité du territoire national et à accomplir les tâches qui leur sont assignées en toutes circonstances".

Après la prestation de serment, la remise des grades et des diplômes, et le traditionnel échange de drapeaux entre promotions, le Général-major, commandant des Forces aériennes a approuvé la baptisation des promotions sortantes du nom du Moudjahid défunt M'hamed Bencherchali. Les élèves sortants ont ensuite effectué plusieurs démonstrations de sports de combat et des exhibitions de sauts depuis des hélicoptères, mettant en avant leur haut niveau de formation et leur forme physique.

En clôture de la cérémonie, la famille du défunt Moudjahid M'hamed Bencherchali, dont les 6 promotions sortantes portent le nom, a été honorée.

Né en 1937 à Blida, le défunt avait rejoint en 1957 les rangs de l'Armée de libération nationale (ALN) en Tunisie.

Il fut parmi les premiers à recevoir une formation de pilote en Egypte après que le commandement de la Révolution a décidé de créer le premier noyau de pilotes algériens.

Il a poursuivi sa formation en Irak, puis dans l'ex-Union soviétique.

Après l'indépendance, il a été chargé de créer le noyau de l'école d'aviation à Tafraoui (Oran) avant d'occuper les fonctions de sous-directeur des opérations au commandement des forces aériennes en 1974, et de directeur des relations extérieures au ministère de la défense nationale en 1984-1985, entre autres. Il est décédé le 4 septembre 2023.