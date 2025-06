Algérie: Hackathon 'Défi de l'agriculture' - 3 équipes des écoles de l'intelligence artificielle et d'agronomie primées

ALGER — Trois (3) équipes de l'Ecole nationale supérieure d'intelligence artificielle (ENSIA) et de l'Ecole nationale supérieure agronomique (ENSA) ont été primées, mercredi à Alger, en décrochant les premières places du Hackathon "Défi de l'agriculture", axé sur l'exploitation de l'intelligence artificielle (IA) pour le développement du secteur agricole en Algérie.

La 2e édition de ce Hackathon de trois (3) jours, organisée en partenariat avec le Jardin d'Essai du Hamma, a vu la participation de 125 étudiants, sélectionnés et répartis en 25 équipes, sur un total de 282 inscrits à la compétition, issus de différentes universités du pays.

A cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a salué les innovations et les créativités des étudiants lauréats, qui "ont su proposer des solutions techniques et intelligentes aux problématiques soulevées par les responsables du Jardin du Hamma, en lien avec les plantes et les arbres qu'il abrite".

Il a estimé, dans ce cadre, que ces étudiants "ont concrétisé, à travers leurs innovations, le programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à moderniser l'université et à permettre aux étudiants de servir leur société".

Dans ce cadre, le directeur de l'ENSIA, M. Abdelmalik Bachir, a expliqué que ce hackathon a permis d'aboutir à des "réalisations qualitatives, notamment la création d'une base de données locale, la première du genre, comprenant plus de 180.000 images, et qui sera mise à la disposition des chercheurs et des porteurs de projets pour soutenir les initiatives de recherche et les projets émergents dans le domaine de l'agriculture intelligente".

La compétition a également permis de "développer des prototypes d'intelligence artificielle en s'appuyant entièrement sur des données locales", offrant ainsi "une excellente opportunité pour aiguiser les compétences des étudiants dans la gestion de projets et le travail d'équipe, en vue de renforcer la culture de l'innovation pour résoudre des problèmes concrets", a ajouté M. Abdelmalik Bachir.

De son côté, la directrice du Jardin d'Essai du Hamma, Kenza Benmenni, a souligné que les contributions et innovations des étudiants participants à cette compétition reflétaient "leur haut niveau et leur capacité à intégrer l'intelligence artificielle et l'agronomie, ce qui constitue une approche pratique pour relever les défis dans ce domaine".

Il est à noter que cet événement scientifique a été organisé sous le patronage de l'entreprise "Mobilis" et de la start-up "Al Grid".