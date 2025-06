Ile Maurice: Le ministre Boolell s'engage à stabiliser les prix des légumes et à relancer l'agriculture

Lors d'une réunion tenue lundi, le 23 juin, avec les acteurs du secteur vivrier dans la salle du conseil municipal de Port-Louis, le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, a déclaré que le prix de la pomme de terre sera maintenu à Rs 25 la livre. Des mesures seront également prises pour maintenir à un niveau abordable les prix d'autres légumes essentiels dans le but d'alléger le fardeau financier des consommateurs et stabiliser le marché alimentaire.

LE ministre a souligné l'urgence d'agir face à l'augmentation récente des prix des légumes, conséquence directe d'une sécheresse prolongée, qui a fortement perturbé la production locale. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à protéger les consommateurs et à garantir une stabilité des prix à travers des solutions pratiques, fondées sur les données recueillies auprès des acteurs du secteur.

Dans ce contexte, Arvin Boolell a rappelé que le Budget 2025-2026 prévoit une enveloppe de Rs 800 millions destinée à soutenir les agriculteurs, planteurs et éleveurs. Ces fonds seront mobilisés à travers divers programmes d'aide et de soutien en vue de renforcer la résilience du secteur agricole et de favoriser l'autosuffisance alimentaire.

Il a également insisté sur la nécessité d'une meilleure coordination entre son ministère et le Food and Agricultural Research and Extension Institute (FAREI). Selon lui, il est primordial de fournir aux planteurs des indications précises concernant la qualité des terres et les choix de cultures les plus appropriés afin d'optimiser la production et d'améliorer la durabilité du secteur.

Pour faire face à la pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur agricole, le ministre Boolell a annoncé que des démarches sont en cours pour recruter des travailleurs venus de l'Inde. Cette initiative vise à assurer la continuité des activités agricoles et à répondre aux besoins urgents des producteurs locaux. Finalement, il a réitéré la volonté du gouvernement de faire de l'agriculture un pilier stratégique de développement en misant sur la sécurité alimentaire, la productivité et l'innovation à long terme.