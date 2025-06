Congo-Kinshasa: A Goma, Tom Fletcher appelle la communauté internationale à soutenir le peuple congolais

« Il faut que la communauté internationale soutienne le peuple congolais, en ce temps de crise sécuritaire et de détérioration de la situation humanitaire, en particulier dans la partie Est ». C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général adjoint de l'ONU aux Affaires humanitaires, Tom Fletcher, au sortir d'une rencontre avec les leaders du mouvement rebelle AFC/M23, jeudi 26 juin à Goma (Nord-Kivu).

Cette rencontre clôture la visite de deux jours effectuée par Tom Fletcher dans cette partie du Nord-Kivu. Après une tournée dans les zones de retour de milliers de déplacés dans les territoires de Nyiragongo et de Masisi (Nord-Kivu) ainsi qu'à Minova, dans le territoire de Kalehe (Sud-Kivu), le chef de OCHA affirme avoir été « témoin du calvaire de la population » touchée par les épidémies et autres fléaux générés par la crise sécuritaire et humanitaire :

« Il y a besoin énorme ! Et donc, il faut que la communauté internationale soutienne le peuple congolais ; surtout en ce moment où ils font face à de situations difficiles et durs ».

L'ONU connait une crise financière en ces moments, qui handicape les mouvements humanitaires, « mais on s'engage, on s'implique et nous restons », a assuré Tom Fletcher.

Ce dernier dit avoir discuté avec les dirigeants de l'AFC/M23 sur la question de droit international humanitaire dans les zones sous leur contrôle : « Les besoins, alimentation, médicaments, l'abri, la protection et surtout les violences sexuelles. On a aussi discuté sur la protection des travailleurs humanitaires... »