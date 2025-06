Placée sous le thème « L'art pour tous, l'art dans la rue», cette édition a mis à l'honneur des performances d'acrobatie et de jonglage, des spectacles de clowns comiques et des ateliers participatifs pour petits et grands.

La 8e édition du Festival international du cirque et des arts de la rue bat son plein depuis quelques jours déjà, avec des spectacles gratuits en plein air dans les places publiques de plusieurs régions tunisiennes. Elle a réuni des artistes venus de 10 pays, dont la Tunisie, l'Italie, le Mexique, le Kenya, l'Argentine, le Chili et d'autres encore.

L'événement, qui est le premier en son genre en Afrique du Nord, est organisé depuis 2018 par le Paparouni Circus avec le soutien des ministères des Affaires culturelles, du Tourisme et de l'Artisanat.

Après une ouverture haute en couleur le 12 juin à l'avenue Habib-Bourguiba à Tunis, le festival a parcouru plusieurs villes tunisiennes, faisant escale le 13 juin à la corniche de Radès, puis le 14 juin devant la Maison de la culture de Mateur (gouvernorat de Bizerte), à Sfax le 21 juin, Sidi Bouzid le 22 juin, pour se poursuivre à Sousse aujourd'hui 26 juin avant de clôturer sa tournée à Zaghouan le 29 juin.

Placée sous le thème « L'art pour tous, l'art dans la rue », cette édition met à l'honneur des performances d'acrobatie et de jonglage, des spectacles de clowns comiques et des ateliers participatifs pour petits et grands.

En vue de soutenir les talents émergents, le festival a lancé, depuis 2024, une compétition nationale des arts du cirque. Cette compétition inédite en Tunisie donne l'occasion à de jeunes artistes tunisiens de se produire devant un jury national et de présenter leurs numéros au grand public.

Au programme aussi des workshops en arts du cirque et de la danse, de quoi permettre aux participants de perfectionner leurs compétences et d'élargir leurs horizons pour intégrer les écoles spécialisées dans les différentes disciplines.

Pour préparer le spectacle de clôture, une résidence artistique s'est tenue du 13 au 15 juin à la Maison de la culture Ibn Rochd à M'hamdia (Ben Arous), sur le thème « Appuie-toi sur moi », encadrée par Claudia Franco du Cirque Cometa (Italie).

Cirque Cometa est une compagnie italo-péruvienne de cirque contemporain, née de la rencontre entre deux parcours différents mais profondément liés, celui de Claudia Franco et Cristian Trelles. Tous deux diplômés d'écoles professionnelles de cirque, ils partagent la scène pour la première fois en 2015 au Pérou, et depuis, ils poursuivent ensemble leur chemin artistique.