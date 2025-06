Algérie: Le Premier ministre met en avant le grand intérêt que porte le président de la République à la lutte contre le fléau de la drogue

ALGER — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a mis en avant, jeudi à Alger, le grand intérêt que porte le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la lutte contre la drogue et son engagement ferme à mobiliser toutes les forces vives de la société pour combattre ce fléau avec efficacité et rigueur.

Dans une allocution prononcée à l'ouverture de la cérémonie de célébration de la Journée mondiale de lutte contre la drogue, organisée au Centre international des conférences (CIC) "Abdelatif-Rahal (Alger), le Premier ministre a souligné "le grand intérêt que porte le président de la République à la lutte contre la drogue et son engagement ferme à mobiliser toutes les forces vives de la société pour combattre ce fléau avec efficacité et rigueur", affirmant que "cet engagement du président de la République émane de sa pleine conscience des graves menaces que constitue la prolifération de ces poisons dans notre société, au vu des maladies, maux sociaux, préjudices économiques, dérives comportementales et complications sanitaires qu'ils entrainent".

"La gravité de ces menaces est d'autant amplifiée en raison de leur lien avec les politiques systématiques de certaines parties qui font malheureusement du trafic de stupéfiants, une arme pour attenter à la sûreté des Etats en ciblant leur jeunesse", a-t-il soutenu.

A cette occasion, le Premier ministre a présenté "l'approche globale et intégrée adoptée pour lutter contre ce phénomène et reposant sur le triptyque : prévention, traitement et dissuasion", qui constitue, a-t-il dit, "les lignes directrices des hautes instructions données par le président de la République en vue de coordonner et de renforcer les efforts nationaux dans le domaine de la lutte contre la drogue et les stupéfiants".

"Cette approche présidentielle intégrée a permis à notre pays d'asseoir un arsenal législatif solide pour faire face à ce fléau, à travers la mise en place de plusieurs textes législatifs, dont la loi relative à la santé et la loi relative à la prévention contre la drogue et les substances psychotropes et à la répression de leur usage et trafic illicites, qui a fait l'objet de plusieurs amendements imposés par les mutations et défis de l'heure", a-t-il ajouté.

Evoquant le dernier amendement de la loi relative à la prévention contre la drogue et les substances psychotropes, le Premier ministre a souligné que ce texte constitue "un cadre législatif solide, dont les dispositions ont été formulées de manière à garantir l'adoption d'une approche nationale globale qui intègre à la fois les aspects préventifs et thérapeutiques, les mesures d'une lutte efficace contre la drogue et les substances psychotropes, la mobilisation générale de toutes les institutions de l'Etat et la contribution de la société civile et des médias pour relever le défi.

Il prévoit également le renforcement des dispositions relatives au traitement obligatoire, l'incrimination de nouveaux actes imposés par l'évolution du phénomène et le durcissement des peines pour certains crimes liés à ce fléau, notamment ceux commis dans le cadre de réseaux organisés, outre l'introduction de nouveaux mécanismes procéduraux pour le suivi des crimes résultant des drogues et des substances psychotropes, ainsi que la détection, la saisie et la confiscation des revenus financiers qui en découlent".

"Compte tenu des liens entre le trafic de drogue et les autres formes de criminalité organisée transfrontalière, il est impératif de renforcer la coordination au niveau local entre les différents organes et instances, y compris sécuritaires", ainsi que la coopération internationale et de poursuivre les efforts en vue d'identifier les parties impliquées dans l'exploitation de ce fléau pour porter atteinte à la sûreté et à la stabilité des Etats et des sociétés, en les tenant pleinement responsables de leurs politiques hostiles", a soutenu le Premier ministre.

Larbaoui a, en outre, évoqué la Stratégie nationale de lutte contre la drogue 2025-2029, élaborée "en exécution des instructions du président de la République et approuvée par le Conseil des ministres lors de sa réunion tenue le 20 avril 2025".

Cette Stratégie, a-t-il indiqué, "vient affirmer l'engagement de l'Etat algérien à adopter une approche participative et globale afin de faire face à ce fléau", soulignant, dans ce sens, qu'elle "repose sur quatre (4) éléments essentiels, à savoir l'investissement dans la dimension de prévention basée sur une action proactive soutenue par la sensibilisation aux effets négatifs de la drogue et aux substances psychotropes, notamment chez les jeunes, l'activation des cadres thérapeutiques et la réintégration des toxicomanes à travers le renforcement du système national de prise en charge, l'adoption d'une politique pénale globale dans le cadre de la lutte contre ce fléau visant à adapter la législation et la réglementation nationales à l'évolution des crimes liés à la drogue et à renforcer la coopération et la coordination internationales avec les différents mécanismes internationaux et régionaux de prévention et de lutte contre la drogue".

Le Premier ministre a salué, par ailleurs, "le rôle important de l'Armée nationale populaire (ANP), de l'ensemble des corps de sécurité et des instances compétentes, dans la lutte contre les réseaux de trafic de drogue, en les traduisant devant la justice pour qu'ils soient jugés et punis conformément à la loi".

Il a également remercié tous les acteurs "de la société civile qui déploient des efforts considérables pour la prévention contre ce fléau et contribuent à la prise en charge des victimes".

A cette occasion, le Premier ministre a mis l'accent sur "le rôle de l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLCDT) dans la coordination et la mise en oeuvre des programmes sectoriels conjoints issus de la Stratégie nationale pour permettre à notre pays de gagner cette bataille aux multiples fronts".

A l'issue de cette cérémonie, les établissements et les corps de sécurité concernés par la lutte contre la drogue, à savoir l'ANP, la Gendarmerie nationale, la Direction générale de la Sûreté nationale et la Direction générale des douanes ont été honorés.

Dans le cadre de cet évènement, le coup d'envoi du "Marathon de la jeunesse" a été donné depuis la wilaya de Tlemcen, avec la participation de plus de 1500 jeunes issus des différentes wilayas du pays.