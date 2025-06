Algérie: Ouverture du 11e festival international de l'Inchad

CONSTANTINE — La 11ème édition du festival culturel international de l'Inchad s'est ouverte, mercredi au Théâtre régional Mohamed-Tahar Fergani de Constantine, dans une ambiance remarquable.

Le directeur central du livre et de la lecture au ministère de la Culture et des Arts, Tidjani Tama, représentant le ministre du secteur, a souligné dans une allocution prononcée lors de la cérémonie d'ouverture de cette manifestation, que cet événement culturel et artistique est venu "célébrer la beauté du verbe et la splendeur de l'image".

Il a ajouté que l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans les soirées de cette 11ème édition "traduit l'ouverture de cette manifestation sur les évolutions que le monde connait aujourd'hui, et confirme la capacité de l'acte culturel à s'adapter aux transformations technologiques".

M. Tama a souligné, à ce propos, que cette tendance "ouvre de nouveaux horizons à la créativité et donne aux Mounchidine des outils modernes leur permettant de réaliser des interprétations alliant originalité et innovation".

La soirée inaugurale de cette édition, placée sous le slogan "les voix de l'Inchad chantent l'Algérie glorieuse", a été animée par le Mounchid, Abderrahmane Bouhbila, de Constantine, au coeur d'un décor mystique conçu grâce aux techniques de l'IA, qui a fait revivre la Hidjra du Prophète Mohamed (QSSSL) de la Mecque à Médine, devant un public attentif et subjugué par la performance.

La troupe omanaise "Aridj" a participé, aux côtés d'Abderrahmane Bouhbila, à l'animation de la 1ère soirée du festival en présentant des chants spirituels, dans une atmosphère toujours empreinte de mysticisme.

Le public était admiratif du spectacle présenté par cette troupe du Sultanat d'Oman qui a subtilement mêlé Maqams orientaux et rythmes soufis, donnant une dimension aussi spirituelle qu'esthétique à ce rendez-vous culturel qui accueille, à chaque édition, un florilège de groupe et d'artistes du monde arabe et musulman.

Le commissaire du festival, Abdelali Louahouah, s'est félicité de la bonne organisation de cette édition qui se caractérise par une "participation qualitative" de Mounchidine issus de plusieurs pays arabes et musulmans.

La 11ème édition du festival culturel international de l'Inchad, qui réunit 7 formations artistiques locales et 9 troupes étrangères, se poursuivra jusqu'au 30 juin au théâtre régional Mohamed-Tahar Fergani.

Outre les soirées artistiques, un programme académique et éducatif a été prévu, comprenant des séminaires et des ateliers animés par des spécialistes et des chercheurs dans l'art de l'Inchad et du chant soufi, ainsi que des conférences et des récitals de poésie, selon le commissaire du festival.