Algérie: Oran - Clôture de la 12e édition des Journées scientifiques et techniques de Sonatrach

Oran — La 12e édition des Journées scientifiques et techniques (JST) de Sonatrach s'est clôturée, jeudi à Oran, en présence de plus de 1.000 participants représentant 32 pays.

Dans son discours de clôture, le Président-directeur général du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, a souligné que cette manifestation " a contribué à renforcer la passerelle reliant le monde académique au secteur de l'industrie énergétique" , ajoutant que " près de la moitié des interventions ont été assurées par des universitaires, enrichissant les débats et forums, véritables piliers scientifiques attendus par les acteurs du secteur énergétique ".

Et de poursuivre : " ce que nous avons partagé en termes d'expériences et d'idées témoigne de l'importance de cette rencontre, qui a réuni une élite de savants et d'experts.

Elle a aussi permis l'organisation de deux événements stratégiques : le premier colloque national sur l'énergie et un autre sur l'hydrogène vert ".

Il a estimé que le succès de ces JST " ne revient pas uniquement à Sonatrach, mais à l'ensemble des participants, illustrant ainsi le lien entre la science et l'industrie énergétique ".

Le P-dg de Sonatrach a également exprimé ses remerciements au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour le parrainage de cette manifestation.

Pour sa part, le président de cette 12e édition, M. Mustapha Benamara, a présenté un bilan de l'événement, le qualifiant de " moment important pour l'échange avec les grandes compagnies pétrolières, l'évaluation des performances internes du groupe et la définition des perspectives à l'horizon 2035 ".

A l'occasion, le Pdg de Sonatrach a présidé la cérémonie de remise de distinctions aux intervenants et projets innovants présentés au cours de ces journées, et d'hommage réservé à plusieurs travailleurs issus des différentes filiales et activités du groupe Sonatrach.