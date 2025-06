ALGER — Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a organisé, jeudi à Alger, une journée d'étude sur le thème : "le rôle de la femme dans la protection de la famille et de la société contre les dangers de la drogue".

Intervenant lors de cette rencontre, le secrétaire général (SG) du ministère des Affaires religieuses et de Wakfs, M. Redouane Maache, a affirmé que cette journée d'étude s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale lancée par le ministère sous le slogan: "Pour une jeunesse consciente et une société à l'abri du fléau de la drogue", dans le contexte des efforts visant à "sensibiliser la société aux dangers de la drogue, tout en valorisant le discours religieux pour promouvoir les valeurs de prévention et de protection de la famille, en mettant particulièrement l'accent sur le rôle pivot de la femme dans la protection de la famille et de la société".

Soulignant l'importance du rôle de la mosquée et des différents établissements du secteur, dans l'orientation des membres de la société vers "les bonnes valeurs morales et le rejet des fléaux sociaux menaçant sa sécurité, sa stabilité et sa cohésion", M. Maache a mis en avant "la place de choix qu'occupent les guides religieuses dans ces efforts, en raison de leur action active à travers différents espaces, notamment les mosquées, les écoles coraniques, les centres culturels islamiques et les médias".

Pour sa part, le directeur général de l'orientation religieuse et de la culture islamique au ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, M. Mourad Maïza, a souligné "l'importance capitale" de la campagne nationale de lutte contre la drogue, car rappelant qu'elle englobe divers établissements du secteur : mosquées, écoles coraniques et centres culturels, afin de "sensibiliser toutes les franges de la société à la nécessité de lutter contre ce fléau".

De son côté, la directrice des études au ministère, Mme Samira Mekhaldi, a appelé à "une interaction constructive afin de renforcer la conscience collective quant à l'importance de la prévention face à ce fléau".