Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 27 juin 2025

revue de presse

La Guinée Equatoriale aux AAM 2025 appelle à bâtir un cadre monétaire commun

« Transformer l’Afrique de l’intérieur : les impératifs d’institutions financières multilatérales africaines plus fortes ». C’est autour de cette thématique que se poursuivent, à Abuja, les travaux de la deuxième journée des Assemblées Annuelles de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank). Un rendez-vous qui réunit de nombreux dirigeants du continent et d’ailleurs, déterminés à bâtir une architecture financière africaine plus solide et mieux adaptée aux besoins du développement.

Parmi les interventions les plus remarquées de la journée, celle de Mme Milagrosa Obono Angüe, Ministre déléguée auprès du ministre des Finances, chargée du Trésor et du Patrimoine de l’État de la Guinée équatoriale.

Prenant part au panel d’ouverture consacré à la construction d’une architecture financière africaine cohérente, la ministre a plaidé pour le renforcement des institutions financières du continent et a mis en avant les avancées enregistrées par son pays et par l’Afrique centrale dans ce domaine. (Source allAfrica)

Madagascar–EAU : Accord pour une centrale solaire de 50 MW

Madagascar a signé un accord avec la société émiratie GSU pour la construction d’une centrale solaire à Moramanga. Ce projet de 50 MW, accompagné d’un système de stockage, vise à renforcer l’indépendance énergétique du pays.

Le gouvernement malgache a conclu, jeudi, un accord préliminaire avec l’entreprise émiratie Global South Utilities (GSU) en vue de la construction d’une centrale solaire de 50 mégawatts à Moramanga, dans l’est de Madagascar. L’initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de transition énergétique, visant à diversifier les sources d’approvisionnement et à réduire la dépendance aux combustibles fossiles.

La cérémonie de signature s’est tenue au Palais présidentiel d’Iavoloha, en présence du président Andry Rajoelina et d’une délégation de haut niveau venue des Émirats arabes unis, conduite par GSU, entreprise en plein essor dans le secteur des énergies durables du Sud global. (Source apanews)

Guinée : Le projet de Constitution remis au président de la Transition Mamadi Doumbouya

C’est une étape importante de la transition qui vient d’être franchie. Les parlementaires se sont rendus ce jeudi 26 juin au palais présidentiel pour remettre le projet de Constitution au président de la Transition Mamadi Doumbouya. Ce projet de Constitution, dont le contenu n’a pas encore été dévoilé au public, sera soumis à référendum le 21 septembre prochain. Récit de la journée.

Les conseillers nationaux, convoqués mercredi soir par le président du CNT Dansa Kourouma, se sont réunis en plénière ce jeudi matin au Palais du peuple. Cette séance avait pour objectif, selon le communiqué de Kourouma, de présenter le projet de Constitution aux parlementaires avant de le transmettre au président de la Transition. Elle s’est déroulée à huis clos. (Source RFI)

Kenya : Le ministre de l'Intérieur accuse les manifestants de tentative de coup d'état

Le ministre kényan de l'Intérieur, Kipchumba Murkomen, a accusé jeudi les manifestants d'avoir tenté de renverser le gouvernement au cours d'une journée de manifestations meurtrières. Des propos qui, selon les dirigeants des protestataires, visent à détourner l'attention de leurs revendications.

M. Murkomen a déclaré qu'au moins dix personnes avaient été tuées au cours des troubles de la veille, lorsque des manifestations de jeunes ont été suivies de pillages et d'incendies criminels à Nairobi et dans d'autres villes. L'organisation de défense des droits Amnesty Kenya a déclaré qu'au moins 16 personnes avaient été tuées, toutes par des coups de feu qui, selon elle, auraient été tirés par la police.

De la fumée s'échappait d'au moins 10 bâtiments incendiés jeudi dans le centre de Nairobi, où les commerçants nettoyaient les décombres carbonisés des troubles de la nuit. (Source Africanews)

Togo : Les forces de l’ordre déployées après la dispersion de manifestants

Après des manifestations contre le pouvoir et la hausse des prix, un important dispositif policier quadrillait plusieurs quartiers de Lomé, la capitale togolaise, le 26 juin.

Les manifestations sont rares au Togo ces dernières années, mais il s’agit du deuxième appel de la société civile et d’influenceurs à descendre dans la rue ce mois-ci. Ils protestent contre des arrestations de voix critiques, la hausse du prix de l’électricité ou encore la réforme constitutionnelle qui permet à Faure Gnassingbé, 59 ans, de consolider son pouvoir, en place depuis 2005.

Avec la nouvelle Constitution, le pays a basculé en 2024 dans un régime parlementaire dont il occupe la plus haute fonction, sans limitation de mandat. (Source Lemonde Afrique)

Cameroun : Après 20 ans au pouvoir, Issa Tchiroma rompt avec Paul Biya et annonce sa candidature à la présidentielle de 2025

Moins de vingt-quatre heures après avoir quitté son poste de ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Issa Tchiroma Bakary a officialisé sa candidature à la présidentielle camerounaise. Dans une longue « Lettre aux Camerounais » rendue publique le 24 juin, l’ex-proche de Paul Biya tourne le dos à son ancien mentor et affirme vouloir incarner une « alternative historique » face à un régime qu’il qualifie d’« essoufflé ».

Dans ce texte de 24 pages, Issa Tchiroma dresse un diagnostic sévère du système politique auquel il a participé pendant plus de deux décennies. Il y reconnaît les limites du pouvoir et critique sans détour la personnalisation du régime : « Un pays ne peut exister au service d’un homme. Il doit vivre au service de son peuple », écrit-il, en référence à Paul Biya. L’ancien porte-parole du gouvernement se présente désormais comme un homme en rupture, déterminé à « rendre le pouvoir au peuple ». (Source Africapresse)

Namibie : 50% des besoins nationaux en céréales importés

En Namibie, le gouvernement s’attèle actuellement à revoir et consolider les réformes politiques et législatives avec pour objectif de réduire les importations alimentaires et d’augmenter la production grâce à des projets verts. Ces réformes visent à augmenter la production et l’efficacité agricole, tout en rendant l’accès aux marchés locaux plus aisé.

En Namibie, le ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Eau et de la Réforme Foncière travaille actuellement à revoir et renforcer les réformes politiques et législatives dans le but de diminuer les importations alimentaires et d’accroître la production par le biais de projets écologiques. C’est ce qu’a indiqué la ministre de l’Agriculture Inge Zaamwani-Kamwi, le 25 juin 2025. L’objectif des réformes est d’accroître la production et la productivité agricoles, ainsi que de faciliter l’accès aux marchés locaux. (Source Africa 24)

Baccalauréat endeuillé en Centrafrique : 29 morts après une explosion dans un lycée

L’explosion d’un transformateur électrique dans un lycée de Bangui a provoqué la panique lors de la deuxième journée d’examen. Le chef de l’État a décrété trois jours de deuil national.

Le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a décrété trois jours de deuil national après la mort d’au moins 29 lycéens, ce 25 juin, dans une bousculade provoquée par l’explosion d’un transformateur électrique pendant les épreuves du baccalauréat. Il était 13 heures, au moment de l’accident, et un peu plus de 5 300 élèves planchaient sur les épreuves de la deuxième journée d’examen.

« Je tiens à apporter mon témoignage de solidarité et de compassion aux parents des candidats décédés, aux personnels éducatifs, aux élèves, et à leur présenter mes condoléances les plus émues et attristées, ainsi que mes vœux sincères de prompt rétablissement aux blessés », a déclaré le chef de l’État dans une vidéo publiée sur la page Facebook officielle de son parti et enregistrée depuis Bruxelles, où il assiste au sommet de l’Alliance du vaccin (Gavi). (Source Jeune Afrique)

RDC-Rwanda : La CADHP se déclare compétente

La Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples dont le siège est à Arusha, en Tanzanie, se déclare compétente pour examiner la requête de la République Démocratique du Congo qui l'a saisie. Le Rwanda pourra donc comparaître dans le dossier des crimes commis dans l'Est de la RDC où il est accusé de soutenir activement la rébellion du M23.

Les citoyens congolais et les organisations de défense des droits de l'homme se réjouissent de ce verdict de la Cour Africaine. Ils estiment que cette étape est décisive dans le rétablissement des victimes dans leur droit. (Source Deutsche Welle)

Bénin : Déjà limogé, Paulin Akponna désavoué par son parti, le bloc Républicain

Le couperet est tombé. Par décret présidentiel n°2025-327 du 26 juin 2025, Paulin Akponna a été officiellement démis de ses fonctions de ministre de l’Énergie, de l’Eau et des Mines. Dans la foulée, le Bloc Républicain (BR), sa propre famille politique, vient de se désolidariser publiquement de ses propos tenus à Parakou, les jugeant contraires à l’esprit de solidarité du parti. En quelques jours, le ministre est passé du statut de dénonciateur à celui de fusible politique.

Le 21 juin à Titirou (commune de Parakou), Paulin Akponna avait dénoncé publiquement le détournement présumé de dizaines de milliards FCFA destinés à l’électrification et à l’alimentation en eau potable. Il parlait de « siphonneurs du budget national » et de « délinquants de la République », accusés d’avoir dissimulé ces malversations au président Talon. Cette déclaration, jugée trop directe et sans preuves publiques à l’appui, visait implicitement l’ancien ministre Adambi, membre influent du BR. (Source beninwebtv)