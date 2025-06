Cameroun: Démission du porte-parole du gouvernement camerounais - Un signe des temps?

Ce n'était qu'une question de temps ; tant le divorce semblait consommé depuis quelques jours, entre les deux parties. C'est donc sans grande surprise que le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Issa Tchiroma Bakary, qui n'était plus en odeur de sainteté avec le parti au pouvoir, a claqué la porte du gouvernement camerounais, le 25 juin dernier.

C'est une séparation sèche et brutale qui vient mettre fin à près de 20 ans de fidèles et loyaux services de l'ancien porte-parole du gouvernement auprès de Paul Biya dont il était un grand allié. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en quittant le navire, le ministre démissionnaire n'a pas été tendre avec le patriarche Biya. En effet, il a sévèrement critiqué les 43 ans de règne sans partage du président nonagénaire qu'il a même accusé d'être le responsable du malheur de la jeunesse camerounaise.

Toute cette agitation pourrait relever d'une mise en scène

Il a dénoncé un «régime à bout de souffle», dont le système serait plus «au service d'un homme» qu'à celui du peuple camerounais. Par conséquent, Issa Tchiroma Bakary a déclaré ne plus pouvoir appeler à voter pour celui qui est au pouvoir au Cameroun, depuis plus de 40 ans. Mieux, il a annoncé, 24 heures à peine après sa démission, sa propre candidature au scrutin présidentiel d'octobre prochain qu'il a qualifié «d'historique». C'est un coup d'éclat qu'offre l'ex-ministre démissionnaire sur la scène politique camerounaise à quelques quatre mois de la présidentielle.

Cela dit, on a tout de même de bonnes raisons de douter de la sincérité de cet ex-dignitaire du parti au pouvoir. En effet, il est important de rappeler que les failles du système qu'il dénonce, aujourd'hui, sans détour, il a contribué à le bâtir. Quel crédit peut encore avoir, aux yeux du peuple camerounais, un leader politique de cet acabit qui a sacrifié la vitalité démocratique qui manque tant au Cameroun, sur l'autel de ses intérêts personnels et très égoïstes?

D'ailleurs, d'où lui vient cette soif soudaine de changement, de bonne gouvernance et d'alternance démocratique, alors qu'il est comptable de la gestion chaotique du locataire du palais d'Etoudi qui a embastillé l'opposition et l'a réduite à sa plus simple expression? Il ne faut donc pas écarter l'hypothèse selon laquelle toute cette agitation pourrait relever d'une mise en scène dont les politiciens ont le secret.

Mais pour autant qu'il soit sincère dans son action, on est tenté de dire que le leader du Front pour le salut national du Cameroun (FSNC) fait montre d'un courage extraordinaire en osant défier ainsi l'indéboulonnable Paul Biya. Il faut d'autant le souligner que nous sommes au Cameroun où la culture de la démission, surtout pour un ministre, n'est pas la chose la mieux partagée, un peu comme dans bien des pays du continent. En général, un ministre, au lieu de démissionner, ça préfère la fermer afin de continuer à profiter de ses privilèges.

Ce départ fracassant constitue un coup dur pour le pouvoir

Ceci étant, le départ d'Issa Tchiroma Bakary de ce pouvoir, champion de la répression et des restrictions des libertés, ne manque pas de susciter des interrogations. Et bien que le parti au pouvoir tente de le minimiser, ce départ fracassant constitue un coup dur pour lui, à seulement quatre mois de la présidentielle. En effet, avec cette démission du gouvernement, le président Paul Biya perd un précieux allié dans la région de Garoua, au Nord du Cameroun, fief du ministre démissionnaire, réputé pour être le plus grand vivier électoral du pays.

Pour toutes ces raisons, cet «abandon en plein vol», comme dirait l'autre, est perçu comme un affront que le parti au pouvoir compte bien laver. Et l'annonce de la candidature de l'ex-ministre à la présidentielle d'octobre 2025, sonne comme une déclaration de guerre dans les oreilles de Paul Biya. Tout serait déjà mis en oeuvre pour que ce projet ne prospère pas. A preuve, à l'image de tous les opposants au régime, la machine impitoyable de Paul Biya est déjà mise en branle pour barrer la route au président du FSNC.

En effet, un arrêté du ministre de l'Intérieur, qui a fuité sur les réseaux sociaux, interdit systématiquement toute activité politique du parti de Bakary. Ce verrouillage systématique du système constitue, en vérité, un signe de faiblesse du régime Biya qui ne doit sa survie qu'à la terreur et la répression qu'il a érigées en mode de gouvernance. Pourtant, cette démission dans ses rangs, qui vient s'ajouter à la liste des contestations de ce régime, est un signe des temps. Paul Biya et ses sbires sauront-ils le lire ? Pas si sûr.