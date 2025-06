Afrique de l'Ouest: BRVM - La capitalisation du marché des actions se situe de nouveau au-dessus des 12 000 milliards de FCFA.

Après trois journées de baisses consécutives, la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) se situe de nouveau au-dessus des 12 000 milliards FCFA à l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 26 juin 2025.

Cette capitalisation s'est en effet établie à 12 036,052 milliards de FCFA contre 11 953,683 milliards de FCFA la veille, soit une augmentation de 82,369 milliards de FCFA. La hausse est consécutive à celles des indices notamment du BRVM Composite qui a gagné 0,69% à 312,12 points contre 309,98 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 a progressé de 0,85% à 156,09 points contre 154,78 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Prestige, il est en hausse de 0,65% à 131,96 points contre 131,11 points la veille.

La capitalisation du marché des obligations enregistre une baisse de 6,122 milliards, se situant à 10 404,920 milliards de FCFA contre 10 411,042 milliards de FCFA le mercredi 25 juin 2025.

La valeur totale des transactions s'est ramenée à 1,188 milliard de FCFA contre 2,164 milliards de FCFA la veille.

Pour la deuxième journée consécutive, le titre Unilever Côte d'Ivoire (plus 7,47% à 15 960 FCFA) occupe la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours, suivi respectivement par SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,41% à 580 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 4,43% à 1 060 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (plus 2,60% à 15 390 FCFA) et SODECI Côte d'Ivoire (plus 2,43% à 6 100 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d'Ivoire (moins 7,46% à 4 525 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (plus 7,42% à 1 435 FCFA), BOA Niger (moins 7,24% à 2 500 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (plus 6,67% à 16 800 FCFA) et Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 5,17% à 1 650 FCFA).