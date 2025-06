Ce jeudi 26 juin s'est déroulé le lancement de la 3ème édition du label RSE et développement durable, du conseil National du patronat du Sénégal (CNP). Lors de cette rencontre, Hamidou Diop, Secrétaire général du CNP a révélé qu'à ce jour, vingt-une entreprises ont été labélisées au Sénégal et parmi elles, seules trois (03) ont atteint le niveau d'excellence.

Après une première édition qui a permis la labélisation d'une dizaine d'entreprises suivi de la deuxième, l'année dernière enrôlant onze autres, les entreprises qui ont satisfait les conditions requises du label du Conseil national du patronat du Sénégal, sont à ce jour au nombre de vingt-une (21). La révélation est du Secrétaire Général du CNP, Hamidou Diop, qui s'exprimait ce jeudi 26 juin lors de la cérémonie de lancement officiel de la 3ème édition du label RSE et développement durable du Conseil national du patronat du Sénégal.

Hamidou Diop a précisé par ailleurs, que sur les vingt-une entreprises, seules trois ont atteint le niveau 3 qui est le niveau d'excellence.

Toutefois, le SG du CNP a indiqué qu'avec le lancement de cette 3ème édition dont le label doit être remis lors de la cérémonie d'ouverture des assises du CNP le 16 octobre prochain, « une dizaine d'entreprises qui déjà, se sont engagées pour recevoir en plus le label RSE. » Ce qui amènera dit-il à « un total de trente-une entreprises qui recevront ce label RSE et développement et durable »

Il faut noter qu'au-delà de la confédération des entreprises du Maroc, le CNP est la deuxième organisation patronale en Afrique qui dispose de ce label RSE et qui accompagne les entreprises dans six domaines prioritaires dont, la gouvernance et l'éthique, l'environnement et le développement durable, le contenu local, la création d'emploi, la santé, la sécurité au travail, l'engagement communautaire.

L'intérêt dans cette labélisation selon Philippe Barry, expert RSE partenaire du CNP, « c'est qu'on est dans un mouvement. Donc, il y a toujours un intérêt à ce que les entreprises dans le cadre de l'émulation visent à améliorer leur standard de management, de pouvoir capter des partenaires dans le cadre de la mobilisation de projets... »