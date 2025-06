Sénégal: Aly Cissé arrêté avec 23 passeports, 20 cachets de divers pays et institutions, 9 tampons dateurs,

Le commissaire de Pikine Senghane Ndiaye et ses hommes ont réussi un grand coup. Ils ont mis aux arrêts un grand commerçant qui s'activait dans le trafic de faux documents administratifs.

Il a été trouvé par devers du mis en cause plusieurs faux documents et objets dont 23 passeports, 20 cachets de divers pays et institutions, 9 tampons dateurs, un cachet du ministère de l'Economie et de Finances.

Les éléments du commissariat d'arrondissement de Pikine Guédiawaye ont mis hors d'état de nuire le sieur Aly Cissé. Ce dernier, un grand commerçant dans ladite localité, a été arrêté à la gare routière de Baux maraîchers le 25 juin dernier pour faux et usage de faux, association de malfaiteurs et trafic de documents administratifs.

En effet, c'est à la suite d'une information anonyme selon laquelle le mis en cause s'était rendu à ladite gare pour récupérer des documents administratifs supposés falsifiés qu'il a été arrêté. Lors de son interpellation, il était en possession 12 laminats de sécurité pour passeports. La fouille de son véhicule, une Nissan, a permis la découverte d'un acte de vente du véhicule, de deux actes de vente de terrains au profit de S. Sow.

Le véhicule, les documents ainsi que son téléphone portable de marque Tecno ont été saisis et immobilisés, et le mis en cause a été conduit au poste dudit commissariat. Sans perdre de temps, le commissaire Senghane Ndiaye informe le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye, Souleymane Dicko. Ce dernier ordonne une perquisition au domicile du mis en cause, à Tivaouane Peulh, aux environs de 20 heures. Laquelle perquisition a permis la découverte de matériel suspect destiné à la falsification de 23 passeports, dont 15 sénégalais.

Des passeports expirés achetés à 10 mille francs et revendus à 20 mille francs après falsification

Des équipements techniques ont été également trouvés dans la maison. Il s'agit de 2 imprimantes, un onduleur, une machine de plastification, un massicot (machine coupe-papier), 20 cachets de divers pays et institutions, 2 cachets « Arrivée/Départ » Lisbonne, un cachet Roissy Charles De Gaulle, 1 cachet Madrid, 3 cachets Lisboa, 1 cachet Ambassade du Sénégal à Rome, un cachet en espagnol, 2 en allemand, 3 en arabe, 1 cachet de la Préfecture de l'Eure (France), 1 cachet du Ministère de l'Économie et des Finances, 1 cachet de l'Ambassade du Portugal.

D'autres objets ont été aussi saisis. Parmi lesquels 9 tampons dateurs, 1 tampon numéroteur, 2 clés de connexion Orange/Expresso, 5 encreurs, 2 téléphones portables (non fonctionnels), 6 bâtons de colle, 2 correcteurs Blanco, 1 pistolet factice, 1 groupe électrogène (neuf, en carton), 3 machettes neuves et des lots de papiers vierges de couleur beige et rose. Interrogé, Aly Cissé a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a révélé avoir acheté les passeports expirés et les laminats auprès d'un certain Boy Diop, résidant à Saint-Louis, pour 10 000 FCFA par passeport et pour le lot de dix laminats. Mieux, il a expliqué avoir scanné les passeports, modifié les données, puis apposé les laminats sur la page d'identité.

Il a également confié aux éléments enquêteurs que les passeports falsifiés étaient revendus à 20 000 FCFA à des Sénégalais de la diaspora rencontrant des difficultés administratives. À l'issue de son audition, il a été placé en garde à vue. Le matériel saisi a été consigné pour les besoins de l'enquête. L'enquête suit son cours.