Sénégal: Promotion Wafq - Une convention signée entre la HAW et la LIPS

La Haute Autorité du Waqf (HAW) et la Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal ont procédé, jeudi, à la signature d'une convention de partenariat stratégique, marquant une nouvelle étape dans la promotion du Waqf comme instrument de solidarité et de développement au Sénégal.

« Ce protocole d'accord, conclu pour une durée initiale de cinq ans renouvelables, vise à renforcer la compréhension, la visibilité et l'utilisation du patrimoine waqf à travers un programme de coopération ambitieux », renseigne un communiqué rendu public à cette occasion.

Les deux institutions s'engagent ainsi, à unir leurs efforts dans plusieurs domaines clés. Il s'agit notamment de sensibiliser sur le waqf lors des prêches, émissions radio, télé et réseaux sociaux numériques, de former des membres de la LIPS sur le waqf. Mais aussi de faire du sponsoring et de financer des campagnes de communication et d'échanges d'expériences et la mise en place de projets sociaux conjoints.

« La HAW fournira l'appui technique et pédagogique nécessaire, mettra à disposition des formateurs qualifiés et accompagnera la LIPS dans la réalisation de projets waqf. La LIPS, de son côté, mobilisera ses membres pour les actions sur le terrain, intégrera la promotion du waqf dans ses activités régulières et identifiera des régions pilotes pour les campagnes de sensibilisation », poursuit le texte.

Cette convention s'inscrit dans la continuité d'une première collaboration fructueuse entre 2019 et 2024, et témoigne de la volonté partagée des deux parties de contribuer activement à la lutte contre la pauvreté et au développement social, conformément à la vision du Gouvernement du Sénégal.