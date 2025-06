Cote d'Ivoire: Congrès ordinaire du Rhdp - Discours intégral du Président Alassane Ouattara

document

· Madame la Première Dame ;

· Monsieur le Vice-Président de la République ;

· Monsieur le Premier Ministre ;

·Madame la Grande Chancelière honoraire, Vice-Présidente du RHDP ;

· Monsieur le Haut-Représentant, Président du Directoire du RHDP ;

· Mesdames et Messieurs les Vice-Présidents du RHDP,

· Mesdames et Messieurs les membres du Directoire,

· Monsieur le Secrétaire Exécutif du RHDP ;

· Mesdames et Messieurs les Élus et Cadres du Parti ;

·Mesdames et Messieurs les Présidents et Représentants des Partis politiques ;

· Mesdames et Messieurs les Représentants de l'Internationale Libérale ;

· Honorables Chefs traditionnels et Guides religieux ;

· Mesdames et Messieurs de la Presse ;

· Militantes et Militants du RHDP ;

· Chers Congressistes ;

· Mes chers Compatriotes,

Quel bonheur de vous retrouver !

Quel bonheur d'être ici, dans ce stade mythique, chargé encore des émotions fortes

que nous avons partagées à l'occasion de l'éclatante victoire de nos vaillants Éléphants.

Chères militantes, chers militants,

Cela fait bien longtemps que nous ne nous étions pas retrouvés.

Durant tous ces mois écoulés, j'étais au travail, pour la mission que vous m'avez confiée, celle de m'occuper chaque jour de l'amélioration du bien-être de nos concitoyens et de faire de la Côte d'Ivoire, un pays développé, un pays respecté sur le continent et à l'échelle mondiale.

Oui, ça fait du bien de retrouver cette ferveur, cette joie et votre enthousiasme, chères militantes et chers militants du RHDP, venus de tous les Districts de notre beau pays.

Merci pour votre fidélité.

Merci pour votre engagement.

Merci pour votre loyauté.

Je suis fier de vous !

Je suis fier car certains ne croyaient pas en notre idéal, en cette vison qu'est le RHDP,

notre volonté commune exprimée en 2005, à Accra, avec mon aîné, le Président Henri

Konan BÉDIÉ, de rassembler tous les enfants du Président Félix HOUPHOUËT-BOIGNY.

Chers Congressistes,

Chers frères, chères soeurs,

Comment ne pas ressentir de la fierté au regard du chemin parcouru depuis le 1er Congrès du RHDP, les 25 et 26 janvier 2019.

Comment ne pas ressentir de l'émotion avec l'absence aujourd'hui de mes fils Amadou

Gon COULIBALY et Hamed BAKAYOKO, et celle de mon jeune frère Amadou SOUMAHORO.

J'ai également une pensée pieuse pour mon aîné, le Président Henri Konan BÉDIÉ,

avec qui nous avons pensé et conçu le RHDP.

Je vous demande de vous lever afin d'observer une minute de silence pour tous nos

compagnons, militants et sympathisants qui nous ont quittés, hélas trop tôt.

Je vous remercie.

Je salue mon frère, le Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet KONÉ, pour sa présence remarquable à nos côtés, de même que le Premier Ministre Robert Beugré MAMBÉ et l'ensemble des membres du Conseil Présidentiel.

Merci à notre Tantie, Henriette DAGRI DIABATÉ, grande Chancelière honoraire et membre fondateur du RHDP pour ses sages conseils.

Je remercie, également, le Haut-Représentant, Président du Directoire Gilbert Kafana

KONÉ et les membres du Directoire, le Secrétaire Exécutif, Ibrahima CISSÉ BACONGO et les membres du Secrétariat Exécutif pour le travail remarquable.

Je salue tous les Coordonnateurs régionaux et les Secrétaires départementaux qui oeuvrent, au quotidien, à l'encadrement des militants et à l'animation de notre grand Parti.

Je sais que cela n'est pas toujours facile, mais les résultats sont là, probants et positifs et je demande qu'on vous applaudisse.

Les pré-congrès qui se sont tenus sur toute l'étendue du territoire ont démontré, une fois de plus, la vitalité de notre GRAND PARTI. Nous travaillerons à la prise en compte des observations et des recommandations formulées au cours de ces rencontres.

À ce propos, je félicite le Président du Comité d'organisation de ce 2e Congrès, le Ministre Amédé Koffi KOUAKOU, la Présidente du Comité scientifique, la Ministre Mariatou KONÉ, ainsi que leurs équipes respectives, pour leur engagement et la qualité du travail accompli. BRAVO à tous !

Enfin, je remercie et je félicite le Premier Ministre Patrick ACHI, Président du 2e Congrès du RHDP, pour la parfaite conduite des travaux. Bravo Patrick !

Chers frères, chères soeurs,

Chers jeunes,

Je me tiens devant vous, aujourd'hui, avec responsabilité et surtout avec beaucoup de fierté.

Responsabilité, car la situation dans notre sous-région est préoccupante, pendant que notre pays, la Côte d'Ivoire, continue d'incarner un espace de paix, de stabilité et de progrès que nous devons à tout prix préserver.

Fierté, car je vois un parti uni, enraciné, fidèle à ses idéaux, constant dans ses engagements et fier de son parcours.

Oui ! le RHDP est un grand parti.

C'est un idéal porté par des hommes et des femmes qui, depuis 2005, ont voulu se rassembler autour des valeurs de paix, de solidarité, de tolérance et de dialogue héritées du Président Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, pour le développement de notre beau pays.

Nous avons, ensemble, restauré la paix et la cohésion.

Nous avons gouverné, ensemble, pour la reconstruction et le développement.

Nous avons traversé des tempêtes. Nous avons résisté, ensemble.

En 2018, nous avons franchi une étape historique en devenant un parti unifié.

Aujourd'hui, sept ans plus tard, le RHDP est plus qu'un parti : c'est une famille politique forte, structurée et déterminée.

Ensemble, nous avons conquis la majorité à l'Assemblée Nationale et au Sénat.

Nous avons remporté plus des trois quarts des communes lors des dernières élections municipales.

Nous présidons la grande majorité des Régions.

Nous sommes implantés dans chaque village, chaque commune, chaque quartier.

Oui, nous sommes un Parti

national !

Le RHDP est une force au service de la Nation.

Cette force, c'est d'abord vous les jeunes du RHDP, c'est vous les femmes du RHDP, c'est vous les doyens et sages du RHDP. C'est nous TOUS ensemble !

C'est la colonne vertébrale de la Côte d'Ivoire qui avance et qui gagne.

Chères militantes et chers militants du RHDP,

Comme je le disais au début de mon propos, nos retrouvailles dans ce stade d'Ébimpé

me rappelle l'épopée de nos Éléphants à la CAN 2023.

Notre équipe nationale, les Éléphants, avait été critiquée, presqu'éliminée de la CAN.

Mais, elle a su se relever.

Elle a su écouter les Ivoiriens.

Elle a su puiser dans ses forces.

Elle a su jouer pour l'honneur.

Et elle a gagné ! Oui, elle a gagné la CAN pour la troisième fois !

Le RHDP, c'est cette équipe ivoirienne.

Parfois blessé, mais jamais brisé.

Parfois attaqué mais toujours debout.

Répondant fier, comme les Éléphants, avec des résultats exemplaires !

Oui, nous avons obtenu des résultats probants dans bien de domaines.

Nous avons obtenu des résultats dans l'éducation et dans la santé.

Nous avons obtenu des résultats dans l'électricité et dans l'eau potable.

Nous avons obtenu des résultats dans la réalisation de routes, de ponts et d'échangeurs.

Nous avons obtenu des résultats dans la lutte contre la pauvreté.

Nous avons obtenu des résultats dans la création d'emplois et le financement de projets pour les jeunes et les femmes.

Mais, les résultats les plus importants et dont nous devons être le plus fiers, sont la paix, la stabilité et la sécurité retrouvées.

La paix, la stabilité et la sécurité sont les éléments essentiels pour construire un avenir radieux pour chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien.

Oui, chers militants, nous avons fait plus que reconstruire. Nous avons transformé la Côte d'Ivoire.

Nous pouvons aller encore plus loin.

Nous devons aller encore plus loin.

Pour les jeunes de Côte d'Ivoire.

Pour les femmes de Côte d'Ivoire.

Pour une Côte d'Ivoire, toujours plus paisible, plus prospère et plus solidaire.

Chères militantes et chers militants,

Notre Parti est un parti de rassemblement, un parti démocratique, un parti libéral, un parti qui oeuvre à la cohésion nationale et à la paix.

Nous demeurons, comme toujours, ouverts à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens qui partagent ces idéaux et ces valeurs.

Le 25 octobre 2025, lors de l'élection présidentielle, nous irons défendre notre bilan et nos idéaux dans les urnes.

Je voudrais à nouveau vous rassurer et vous dire que ces élections seront apaisées, démocratiques et transparentes. Tout se passera bien, dans la paix et dans le calme.

La sécurité des populations sera assurée. Faites-moi confiance !

Chères militantes et chers militants du RHDP, du Nord, du Sud, du Centre, de l'Ouest, de l'Est...

Jeunes, femmes, commerçants, enseignants, planteurs, cadres du parti...

Vous m'avez dit avec foi, avec force, avec tendresse souvent :

« Président, encore une fois ! »

« Président, ne nous abandonnez pas ! »

Après tant de batailles menées ensemble, je ressens la force et la sincérité de votre appel.

Ces appels, je ne peux pas les ignorer.

Je le dis donc avec émotion : oui ! je vous ai entendus.

J'ai écouté avec attention la résolution relative à ma reconduction comme Président du RHDP.

Dans un esprit de responsabilité, mais aussi avec tout l'amour que je porte à cette famille politique que nous avons construite, j'accepte de demeurer le Président du RHDP.

Oui, je l'accepte pour consolider la stabilité du Parti et préparer l'avenir avec sagesse.

Je resterai donc Président du RHDP, un Président engagé et profondément attaché à la cohésion de notre grand parti.

Et je veux compter sur vous dans cette tâche.

Est-ce que je peux compter sur vous ?

Merci chers congressistes.

Merci chères militantes et chers militants !

Concernant la candidature à la présidentielle du 25 octobre 2025, je veux vous redire que je suis le Président de tous les Ivoiriens, pas seulement des militants du RHDP.

Je veux donc vous dire aujourd'hui ceci :

Je vous ai entendus.

Je vous ai compris.

Je vous remercie de votre confiance.

Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion, en âme et conscience, une décision.

Bravo à toutes et à tous !

Félicitations pour cette extraordinaire mobilisation !

Je suis heureux et fier de vous !

Bon retour chez vous.

Vive le RHDP !

Vive la Côte d'Ivoire !

Que Dieu bénisse notre Beau Pays !

Je vous remercie