Bénin: Plus de 60 000 jeunes vulnérables insérés dans les chaînes de valeur agroalimentaires et dans des emplois salariés

communiqué de presse

WASHINGTON — La Banque mondiale a approuvé un financement additionnel de 41,3 millions de dollars de l'Association internationale de développement (IDA) pour aider le Bénin à accroître l'inclusion économique des jeunes peu ou pas instruits et à renforcer les services d'emploi et le système de formation technique et professionnelle.

Le financement supplémentaire du Projet d'inclusion des jeunes (PRODIJ) vise à étendre le programme national Azôli - le chemin de l'emploi en langue locale Fon - afin d'intégrer un plus grand nombre de jeunes vulnérables dans les chaînes de valeur agroalimentaires et dans des emplois salariés. 60 500 jeunes ayant peu ou pas d'instruction seront formés pour répondre à la demande de nouvelles entreprises, aussi bien au sein de la Zone industrielle de Glo-Djigbé qu'à l'extérieur, ou pour travailler dans les chaînes de valeur agroalimentaires. Notamment, 1 000 jeunes vulnérables seront intégrés dans les chaînes de valeur avicoles dans le cadre de l'initiative gouvernementale de développement du secteur avicole.

« Ce projet a démontré qu'en dotant des jeunes peu ou pas instruits de compétences techniques, ils peuvent efficacement contribuer à la croissance économique et à la création de la richesse, comme c'est le cas à la Zone industrielle de Glo-Djigbé », souligne Nestor Coffi, responsable des opérations de la Banque mondiale pour le Bénin. « Ce financement additionnel va ouvrir de nouvelles opportunités de formation et d'emplois pour les jeunes vulnérables, notamment dans la filière avicole ».

Le financement additionnel servira à la mise en place du guichet unique pour l'emploi afin d'offrir des solutions de masse aux demandeurs d'emploi et aux employeurs. Il soutiendra de nouvelles approches de prise en charge des demandeurs d'emploi pour répondre aux besoins spécifiques des personnes peu ou pas scolarisées, et aider l'Agence nationale pour l'emploi à déployer le système d'information sur le marché du travail et sa plateforme d'apprentissage en ligne.

Le Projet d'inclusion des jeunes, approuvé en 2020, a déjà bénéficié à plus de 48 000 jeunes vulnérables. Ce projet a permis à près de 200 entreprises d'offrir des stages d'insertion professionnelle à environ 30 000 jeunes vulnérables. Concernant l'emploi indépendant, 18 784 bénéficiaires ont suivi des formations techniques et ont reçu une aide au démarrage.