Sénégal: Troisième édition du label RSE - Seules trois entreprises sénégalaises atteignent l'excellence

Le Conseil national du patronat du Sénégal (CNP) a procédé, ce jeudi 26 juin, au lancement officiel de la 3e édition de son label RSE et développement durable. À cette occasion, Hamidou Diop, Secrétaire général du CNP, a révélé que vingt et une entreprises ont, à ce jour, été labellisées à travers le pays. Mais seules trois d'entre elles ont obtenu le niveau d'excellence, soit le niveau 3, le plus élevé dans la hiérarchie du label.

Dès la première édition, une dizaine d'entreprises avaient été distinguées, avant qu'on n'enregistre l'adhésion de onze autres l'année dernière. Ce qui porte à vingt-une le nombre total d'entreprises ayant satisfait aux critères de labellisation définis par le patronat sénégalais.

S'exprimant en marge de la cérémonie de lancement, Hamidou Diop a insisté sur le fait que la démarche reste exigeante : « seules trois entreprises ont, pour le moment, atteint le niveau 3, synonyme d'excellence ». Une performance encore rare, qui met en lumière la nécessité d'un engagement plus soutenu du secteur privé vers des pratiques responsables et durables.

Toutefois, l'édition 2025 pourrait bien inverser la tendance. Le secrétaire général a annoncé que dix nouvelles entreprises se sont déjà engagées dans la dynamique, dans l'optique d'obtenir le label. Elles devraient recevoir leur distinction lors de la cérémonie d'ouverture des assises du CNP prévue le 16 octobre prochain. Ainsi, le nombre total de structures labellisées devrait passer à trente-une, renforçant la portée du programme.

Le label RSE du CNP n'est pas un simple tampon honorifique. Il repose sur une évaluation rigoureuse des pratiques des entreprises dans six domaines prioritaires : la gouvernance et l'éthique, l'environnement et le développement durable, le contenu local, la création d'emplois, la santé et la sécurité au travail, ainsi que l'engagement communautaire. L'objectif est double : reconnaître les efforts des entreprises engagées et inciter les autres à élever leur niveau de performance responsable.

Sur le continent africain, seule la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) dispose d'un dispositif équivalent.

Présent à la rencontre, Philippe Barry, expert RSE et partenaire du programme, a souligné l'intérêt croissant de ce type de reconnaissance pour les entreprises. « On est dans un mouvement de fond, où les entreprises, sous l'effet de l'émulation, cherchent à rehausser leurs standards de gouvernance, et à séduire des partenaires à travers une meilleure mobilisation autour de projets responsables », a-t-il affirmé.