Afrique: Le continent, «une priorité de la collection d'art de l'Unesco»

La 10e réunion de la Conférence des Parties (COP) pour protéger et promouvoir la diversité culturelle s'est tenue du 18 au 20 juin à Paris, au siège de l'Unesco. C'est ici que l'on trouve la collection des oeuvres d'art de l'Organisation des Nations Unies, collection riche, pourtant encore assez méconnue. Elle comprend près de 1 800 oeuvres de plus de 300 artistes différents : peintures, sculptures, objets d'art, oeuvres architecturales et instruments de musique. Lisa Giroldini s'y est rendue pour nous...

Parmi les 194 Etats membres de l'Unesco, 150 sont représentés dans la collection. Les principaux pays donateurs d'oeuvres d'art sont l'Espagne, la France, le Japon, la Hongrie et la Chine. Et si seulement 15 % des oeuvres viennent d'Afrique pour le moment, le continent est en revanche au coeur des priorités pour l'avenir.

« C'est une priorité de l'Unesco depuis plusieurs années, affirme Lynda Frenois, en charge de la collection. D'ailleurs, notre dernière oeuvre est signée Thandiwe Muriu, qui représente aujourd'hui à la fois la dynamique et l'audace kényanes, et on s'en réjouit. Le continent africain fait partie aussi de nos objectifs en tant que dynamique de la jeunesse. Nous travaillons notamment avec le Cameroun. Nous travaillons avec l'Université Senghor à Alexandrie, sur le management culturel, et comment valoriser cette collection Afrique au coeur de l'Unesco. »

Les prochains objectifs seront donc de renforcer les liens avec la jeunesse, en Afrique et partout ailleurs. Ainsi la collection pourra peu à peu prendre un nouveau visage et représenter pleinement la diversité de nos sociétés, témoignant de la richesse de l'expression artistique à travers le monde.

Et il est possible de visiter le siège de l'Unesco, pour y admirer notamment L'homme qui marche du sculpteur suisse Giacometti, ou encore l'un des plus grands tableaux du peintre espagnol Picasso, La chute d'Icare.