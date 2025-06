Madagascar: 65e anniversaire de l'Indépendance - Célébration festive et attrayante à Mahajanga

Le 65e anniversaire de l'Indépendance et celui des Forces armées ont été célébrés dans une ambiance festive et attrayante à Mahajanga.

Cette année, la célébration s'est déroulée sous de nouvelles organisations et surtout de nouvelles infrastructures, dont routières, ayant accueilli le traditionnel défilé militaire.

La fameuse avenue Philibert Tsiranana, située devant l'Hôtel de Ville, et l'axe tout autour étaient décorés pour l'événement. La ville s'est présentée sous un nouvel aspect.

Le thème de la célébration « Fitiavan-tanindrazana mitarika fandrosoana » décrit bien la situation, car tout est rénové, du moins pour le matériel et les logistiques.

La fête nationale a aussi servi, en quelque sorte, d'inauguration pour les nouvelles infrastructures, en particulier routières, qui ont accueilli les cérémonies du 26 juin devant l'Hôtel de Ville et aux alentours.

La présence du public, venu en masse aux différentes activités festives et attrayantes durant ces deux semaines, a prouvé l'intérêt des habitants à vouloir sortir de leur train-train. Ce, pour oublier les soucis et problèmes quotidiens, et dernièrement la psychose sur l'intoxication alimentaire.

Véritable ruée

Les soirées d'animation organisées devant l'hôtel de ville, avec les différents spectacles et concerts, dont des concours de radio-crochet, ont drainé une grande foule.

Tandis qu'au village touristique, on assistait à une véritable ruée pour apprécier les animations des jets d'eau sur l'esplanade. C'est une nouvelle installation sur une place touristique.

Comme chaque année, les feux d'artifice ont été tirés le mercredi soir à 19 h depuis la plage du village touristique, offrant un spectacle de trente minutes très apprécié du public. Une foule monstre était présente sur la place, du jamais vu.

La fameuse place du bord de la mer n'était pas en reste, car elle détient encore la palme. Des milliers de promeneurs ont battu le pavé durant deux jours, comme il est de tradition à chaque événement.

Comme il est de coutume, le défilé militaire a été précédé par une cérémonie de remise de distinctions honorifiques. Cette année, quarante-six récipiendaires ont été décorés.

La revue des troupes a été effectuée par le préfet de Mahajanga, Tokifaharana Herimaharo Zo Andrianarivony, le commandant de la circonscription de la Gendarmerie nationale à Mahajanga, le général de division Tsiketa Bernard Dieudonné, et le général de brigade Narivony José Marcellin, commandant des Forces de défense et de sécurité Ankarafantsika, avant l'ouverture de la parade militaire et du défilé des civils.

Une foule immense a assisté au défilé devant l'Hôtel de Ville, alors qu'on constatait une certaine réticence des habitants à apprécier l'événement auparavant.