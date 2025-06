Madagascar: Toliara - La fête de l'indépendance en toute simplicité

La célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de Madagascar s'est déroulée depuis quelques jours pour la cité du Soleil. Le grand terrain de l'ex-camp Raveloson Mahasampo à Tanambao a accueilli depuis le week-end dernier une « kermesse » où des stands de jeux divers se sont tenus. C'est un événement organisé par les militaires et les autorités locales depuis des années en pareille occasion. La direction régionale de la Jeunesse et des Sports a impliqué les autres directions régionales dans des matchs sportifs opposant les éléments des forces de l'ordre et les civils.

Une grande marche

« Sports Santé » autour de la ville a été organisée, où le gouverneur, le préfet et le maire de la ville, entre autres, ont participé mercredi dernier. La direction régionale de la Population et des Solidarités offre des lampions -- ceux fabriqués en papier par des artisans malgaches -- à des enfants du centre d'éducation des non-voyants et malentendants à Tanambao. Un élan de solidarité suivi par des associations et ONG locales qui font des donations à des enfants vulnérables.

Les commerçants ont profité de ce moment important de la nation pour organiser de grandes braderies ou des ventes maximum de gadgets lumineux très prisés à chaque 26 juin. Les boutiques devant la banque BOA à Toliara Centre ont été remplies du matin au soir. La vente de matériel de sonorisation a également explosé, comme en témoigne un grand magasin de Bazar Be qui a vu tripler ses ventes de baffles, haut-parleurs, tables de mixage et autres instruments d'amplification sonore.

Ce commerce spécialisé a enregistré une progression spectaculaire de ses ventes, particulièrement sur les équipements audios destinés aux événements privés et aux célébrations. Les clients se dirigent massivement vers ces dispositifs techniques qui permettent de diffuser la musique et d'amplifier les voix lors des festivités.

Des promenades nocturnes sur l'avenue Monja Jaona, nouvellement réaménagée pour le concours de meilleur chef-lieu de région, ont repris. Les promeneurs aiment les lumières et jeux de lumières qui ornent les arbres et le grand îlot de l'avenue. Le rendez-vous pour les traditionnels feux d'artifice s'est tenu au Jardin de la Mer de Toliara. Le nouveau boulevard d'Ankiembe de Toliara a été également très prisé. Les commerces occupant les bords du boulevard sont interdits par la Commune urbaine de Toliara, même si nombreux ont déjà installé des abris provisoires.