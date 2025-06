Madagascar: Masters de pétanque/1ère étape - Le pays vainqueur à Saint-Gilles-Croix-de-Vie

La triplette malgache a remporté la première étape du Masters de pétanque, disputée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. L'équipe menée par Zigle a signé un parcours sans défaite en trois rencontres.

Début idéal. Les porte-fanions malgaches au Masters de pétanque ont célébré le 65e anniversaire du retour de l'indépendance par une victoire remarquée. La triplette composée de Jean François Nirina Rakotondrainibe, alias « Zigle », Faratiana Rakotoniaina, dit « Tiana kely », et Faralahy Joseph Urbain Ramanantiaray, surnommé « Baloti », a dominé la première étape du tournoi.

L'équipe malgache s'est imposée sans concéder le moindre match hier, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Elle a d'abord battu l'équipe hôte Wildcard - formée par Adrien Delahaye, Michel Loy et Lucas Desport - sur le score de 13-5, en moins d'une heure et seulement six mènes. Les vice-champions du monde, Zigle et Tiana kely, renforcés par Baloti, avaient déjà creusé un écart décisif dès la deuxième mène (10-0). L'équipe adverse a réduit l'écart à la quatrième mène (10-5), mais la triplette malgache a conclu à la sixième (13-5).

La demi-finale fut le match le plus disputé de cette première étape. Madagascar a finalement pris le dessus sur la formation de Mickaël Bonetto, Ludovic Montoro et Yoann Cousin (13-10), au terme de quatorze mènes particulièrement accrochées, qui se sont prolongées pendant plus de deux heures.

Motivation

Menée 0-4 à la quatrième mène, l'équipe malgache est parvenue à renverser la tendance en marquant cinq points d'un coup à la suivante. L'équipe Bonetto a repris l'avantage à la dixième mène (10-6), mais Madagascar a répliqué : Baloti a permis à la sélection de réduire l'écart à 10-8, puis d'égaliser à 10 partout à la treizième mène. La partie s'est conclue à la suivante, sur le score de 13-10.

Le premier match de la journée, équivalent aux quarts de finale, avait déjà donné le ton. La triplette malgache s'est imposée sur le fil (13-12) face au vice-champion du monde 2024, Christian Andriantseheno, dit « Racle », associé à Baldwin Magny et Moïse Helfrick. Madagascar avait pourtant pris une avance confortable (7-0 à la deuxième mène), avant que l'équipe de Racle ne revienne (11-10 à la dixième mène, puis 12-11 à la onzième).

Cette victoire inaugurale constitue une source de motivation pour la sélection nationale, engagée dans une compétition qui s'étend sur trois mois. La deuxième étape est prévue les 14 et 15 juillet à Soustons. Six étapes restent à franchir pour espérer accéder au Final Four, programmé les 9 et 10 septembre à La Talaudière.