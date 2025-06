Madagascar: Eau et assainissement - Les bénéficiaires augmenteront d'ici 2030

Chaque citoyen aura accès à l'eau et à l'assainissement d'ici 2030. Le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène (MEAH) et l'ONG WaterAid Madagascar ont signé une convention de partenariat pour garantir un accès universel, équitable et durable à l'eau et à l'assainissement, et améliorer l'accès aux services EAH dans le pays.

« Les services d'eau, d'assainissement et d'hygiène doivent répondre aux besoins de toutes les catégories de la population », a déclaré le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Lalaina Andrianamelasoa, lundi, lors de la signature, officialisée à Ambohijatovo avec la directrice pays de WaterAid, Dr Josette Vignon.

WaterAid apportera un appui technique, institutionnel et opérationnel, des actions de terrain ciblées, et le renforcement des capacités des acteurs à tous les niveaux.

Le MEAH, de son côté, s'engage à faciliter l'alignement des interventions avec les priorités nationales, à améliorer l'environnement sectoriel pour renforcer l'efficacité des actions entreprises, et à promouvoir des modèles d'accès universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène résilients, en assurant une coordination renforcée entre les parties prenantes. Le partenariat cible notamment les zones les plus vulnérables et promeut l'inclusion et la résilience climatique. Cette ONG va intervenir dans la région d'Analamanga, l'Est et le Sud.