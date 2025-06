En marge de sa visite officielle en Chine, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, le Sénégal et Huawei s'accordent sur un partenariat stratégique afin d'accélérer le News Deal Technologique.

Cet accord vise à renforcer l'infrastructure numérique du pays et à soutenir la mise en oeuvre du « New Deal Technologique », au coeur de la vision gouvernementale pour un Sénégal souverain, moderne et connecté.

Modernisation des data centers et lancement d'une usine IT

L'accord signé prévoit un vaste programme de modernisation des centres de données (data centers) du Sénégal, axé sur la performance, la cybersécurité et l'intégration de technologies vertes. Il marque également un tournant industriel majeur avec l'implantation prochaine d'une usine d'assemblage d'équipements informatiques sur le territoire national. Ce projet ouvre la voie à l'industrialisation du numérique dans le pays.

Formation, emploi et leadership régional

Au-delà des infrastructures, l'accord prévoit des programmes de formation de haut niveau pour les jeunes talents sénégalais dans les domaines du cloud, de l'intelligence artificielle (IA) et de la 5G. Il s'agit d'un partenariat gagnant-gagnant : transfert de compétences, création d'emplois locaux et positionnement du Sénégal comme hub technologique régional. Une avancée déterminante pour la souveraineté numérique du pays et un levier de développement durable.