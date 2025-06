Afrique: Mondial des clubs 2025 - Les représentants africains éliminés dès la phase de groupes

Dakar — Les quatre équipes africaines engagées dans la première édition de la Coupe du monde des clubs, ont été éliminées dès la phase de groupes de cette compétition qui offrait aux clubs concernés l'opportunité de se frotter aux meilleures écuries mondiales.

Il s'agit d'un bilan décevant pour le continent africain représenté à cette compétition par Al Ahly (Egypte), Wydad de Casablanca (Maroc), l'Espérance de Tunis (Tunisie) et les Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud).

Les Sud-africains qui jouaient leur dernier match de poule, mercredi, contre les Brésiliens du Fluminense entretenaient une mince chance de qualification d'une équipe africaine pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs 2025.

Les Mamelodi Sundowns avaient impérativement besoin d'une victoire pour poursuivre la compétition, mais les hommes de Cardoso n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul (0-0).

La tête d'affiche de la Premiership sud-africaine, vainqueur à treize reprises du championnat national depuis 2000, a terminé troisième de son groupe derrière Dortmund (Allemagne) et Fluminense, et devant Ulsan HD (Corée du Sud).

Le club sud-africain quitte la compétition avec quatre buts dont deux réalisations de son attaquant Iqraam Rayners et deux autres buts de Lucas Ribeiro et Lebo Mothiba.

Contrairement à la dernière édition où les Égyptiens d'Al Ahly avaient terminé à la troisième place, en venant à bout des Japonais d'Urawa Red Diamonds (4-2), pour cette première édition du Mondial des clubs à 32 équipes, aucune équipe africaine ne franchira la phase de poules.

Avec deux matchs nuls et une défaite, le champion d'Egypte 2025, Al Ahly, a terminé à la dernière place du groupe A qu'elle partageait avec Palmeiras (Brésil), Inter Miami (États-Unis) et FC Porto (Portugal), son plus mauvais résultat sur les cinq dernières éditions de cette compétition intercontinentale.

L'un des clubs les plus titrés au monde avait aussi fini à la troisième place aux éditions de 2006, 2020 et 2021 et à la quatrième à celle de 2022.

Elle sort prématurément cette année avec quatre réalisations dont un triplé de son attaquant palestinien, Abou Ali Wessam.

L'Etoile sportive du Sahel (Tunisie) est la seule autre équipe africaine qui a réussi à se hisser à une quatrième place dans ce tournoi. C'était lors de la quatrième édition, en 2007.

Son adversaire de la Ligue 1 tunisienne, l'Esperance de Tunis, l'autre club africain engagé dans cette édition 2025, a fini troisième de sa poule dominée par le Flamengo (Brésil) et Chelsea (Angleterre).

Elle a perdu contre ces deux équipes, mais s'est imposée devant celle des Los Angeles (Etats-Unis). Les Tunisiens n'ont inscrit qu'un seul but.

Eliminé après ces deux premiers matchs, le Wydad de Casablanca va affronter, pour sa dernière sortie, Al Ain des Émirats arabes unis, jeudi.

Le vainqueur de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football 2022 n'a pas fait le poids face à la Juventus (Italie) et Manchester City (Angleterre), tenant du titre.

La Coupe du monde des clubs 2025 a débuté le 14 juin aux Etats-Unis où cette compétition va se poursuivre jusqu'au 13 juillet prochain.

La compétition a été créée par la FIFA, en 2000. Elle a lieu tous les ans jusqu'en 2023 avec sept équipes, puis tous les quatre ans à partir de 2025.

L'édition de cette année est la 21e et la première à être disputée par 32 clubs des six confédérations continentales.