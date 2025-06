Sénégal: Kolda - Bon démarrage de la saison des pluies avec un cumul de plus de 100 mm

Kolda — La campagne agricole a bien démarré dans la région de Kolda, où un cumul pluviométrique de plus de 100 mm a été enregistré dans certaines zones, a indiqué le directeur régional de l'agriculture, Amadou Baldé, évoquant aussi la mise en place effective des semences et des intrants.

"La situation de la pluviométrie qui s'est bien installée dans la région, avec un cumul de plus 100 mm dans certaines zones ou déjà on note plus de sept pluies enregistrées, est satisfaisante. Nous pouvons dire que la campagne démarre bien", a-t-il dit dans un entretien avec l'APS.

"Il y a déjà des débuts de semis dans plusieurs zones, notamment l'arachide dans le département de Médina Yéro Foulah, même si les paysans rencontrent encore des difficultés liées à la divagation des animaux", a-t-il ajouté. Il a rappelé que des arrêtés avaient été pris par les autorités administratives, pour interdire la divagation des animaux.

Revenant sur la mise en place des semences et des engrais, le directeur régional de l'agriculture s'est voulu rassurant. "Il y a eu une circulaire du ministère qui prend déjà les dispositions depuis le mois de mai et de notre côté toutes les dispositions ont été également prises pour la mise en place des semences et engrais", a-t-il fait savoir.

Concernant l'arachide, sur une prévision de 5080 tonnes, plus de 4000 tonnes ont été distribuées à travers les coopératives, a-t-il signalé. La situation est similaire pour l'engrais destiné au maïs, au sorgho, au riz, entre autres spéculations, a informé M. Baldé. Il déclare que les besoins vont évoluer particulièrement pour l'urée.

Pour accompagner les paysans en matériels agricoles à travers les coopératives, le directeur régional de l'agriculture a rappelé la disponibilité de 15 tracteurs et de 900 unités composées de petits matériels (semoirs, houssines, etc.).

"Un recensement [est en train d'être fait] pour identifier ceux qui en auront besoin et il y a aura une disponibilité des tracteurs pour les paysans, et déjà 900 unités composées de petits matériels, houssines, semoirs etc., ont été mises à la disposition des coopératives", a-t-il confié.

Le directeur régional de l'agriculture a en outre ainsi l'occasion pour sensibiliser et informer sur les dispositions prises par les autorités pour éviter l'exportation des intrants destinés aux agriculteurs sénégalais.