Sénégal: La SAPCO veut faire du pays 'une destination touristique majeure'

Dakar — La Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (SAPCO) s'est donnée pour objectif de faire du Sénégal "une destination touristique majeure en Afrique", a affirmé son directeur général, Serigne Mamadou Mboup.

"La SAPCO ambitionne de positionner le Sénégal comme une destination touristique majeure en Afrique", a-t-il déclaré, dans un entretien avec l'APS.

Il estime que le projet de Mbodiène s'inscrit dans la continuité des réalisations de Saly et de Pointe Sarène.

Le site, dont les travaux d'aménagement démarrent le 1er juillet prochain, s'étend sur 504 hectares entre la mer et la lagune. Il est situé sur une bande côtière de 4 kilomètres, à seulement 90 km de Dakar et accessible via l'autoroute à péage.

"Ce site balnéaire et écotouristique présente un fort potentiel de valorisation territoriale et s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, telle qu'exprimée dans le référentiel Sénégal 2050", a souligné Serigne Mamadou Mboup.

Des partenariats publics-privés

Dans la mise en oeuvre du projet, la SAPCO collabore avec plusieurs partenaires, parmi lesquels la Caisse des dépôts et de consignation (CDC), pour le financement d'hôtels haut de gamme et le groupe immobilier Sablux, qui porte un projet exclusif de deux hôtels en bord de mer et de résidences touristiques.

"Depuis l'arrivée du nouveau régime, nous privilégions les partenariats intra-étatiques, tout en restant ouverts aux investisseurs privés", a signalé le directeur général de la SAPCO.

Un tourisme écoresponsable et enraciné dans les réalités locales

La SAPCO entend faire de Mbodiène un modèle de tourisme écoresponsable, en misant sur des projets respectueux de l'environnement et ancrés dans les réalités socioculturelles sénégalaises.

"Tous les aménagements autour de la lagune seront exclusivement écotouristiques. Ce site est un lieu de repos pour certaines espèces animales. Il s'agit d'un produit rare que nous voulons préserver tout en le valorisant ", a souligné Serigne Mamadou Mboup.

"Le président de la République nous a récemment interpellés en conseil des ministres sur l'identification de nouvelles zones touristiques. J'invite tous les Sénégalais porteurs de projets à se rapprocher de la SAPCO. La priorité est donnée aux investisseurs nationaux, sans pour autant exclure les autres", a-t-il indiqué.

Une vision élargie au-delà de Mbodiène

Mais Mbodiène n'est que la première étape d'un vaste programme. Après ce site, la SAPCO prévoit d'aménager sept autres sites dans les deltas du Saloum (157 hectares), exclusivement dédiés à l'écotourisme, avant d'étendre ces projets à Kafountine-Abéné, dans le sud du pays, sur une superficie de 602 hectares.

La SAPCO a également lancé deux filiales: Sénégalaise de logistique et de tourisme (SLT), active dans le transport et la logistique touristique, et SAPCO properties, dédiée à la gestion immobilière dans le secteur touristique.