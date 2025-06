Sénégal: Site touristique de Mbodiène - 15 000 emplois directs et près de 30 000 emplois indirects attendus (DG SAPCO)

Le projet d'aménagement du site touristique de Mbodiène devrait générer des retombées socio-économiques "majeures", avec la création de 15 000 emplois directs et près de 30 000 emplois indirects dès la première phase, entraînant ainsi des effets induits dans plusieurs secteurs d'activité, a indiqué jeudi le directeur général de la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (SAPCO), Serigne Mamadou Mboup.

"Les retombées du projet de Mbodiène sont tout simplement majeures", a déclaré le directeur général de la SAPCO dans un entretien avec l'APS. Le projet "prévoit la création de 15 000 emplois directs et environs 30 000 emplois indirects dès la première phase. Ces chiffres traduisent une opportunité sans précédent pour les populations locales, notamment les jeunes et les femmes, qui bénéficieront de formations, d'emplois durables et de perspectives de carrière dans des secteurs variés : hôtellerie et loisirs, restauration, construction, services urbains, commerce, culture, santé, transport, sécurité, entre autres", indique un document dont l'APS a eu connaissance.

"Il faut savoir qu'un emploi direct génère en moyenne trois à quatre emplois indirects. Ce sont donc des dizaines de milliers de familles qui seront impactées", a souligné le DG de la SAPCO. Il a insisté sur la dimension structurante de l'investissement prévu, précisant que le site comprendra environ 3. 000 chambres hôtelières, 2 000 unités résidentielles, des établissements de santé (hôpitaux, cliniques, dispensaires), ainsi que des infrastructures sportives, dont une académie de football et une autre de basketball.