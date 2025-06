Madagascar: Phô Resto Ivato - Soirée cabaret avec Rija Ramanantoanina

Depuis pas moins de 25 ans, Rija Ramanantoanina est l'un des crooners les plus appréciés de la scène malgache. S'il se fait rare sur les très grandes scènes, il est un adepte de soirées intimistes et ce soir, il privilégiera une fois de plus les noctambules.

Le chanteur de « Mama » retrouvera ses inconditionnels au Phô Resto Ivato, le temps d'un cabaret pour continuer la fête. Sans changer la formule qui gagne, il reprendra ses tubes tels que « Fiainana kely », tout en réservant des surprises à ses convives. Entouré de ses musiciens, il fera le bonheur de ses fans et des mélomanes. Avec son style jazzy teinté de romantisme, le chanteur n'a pas volé sa notoriété.

Une popularité qui s'est forgée au fil du temps et qui semble séduire plus d'une génération. Évidemment, les multiples combinaisons et moult prouesses vocales ne sont pas à exclure.