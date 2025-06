Madagascar: Salon RSE-IDD - Dix ans d'engagement pour un développement durable

Une décennie d'engagements, de mobilisation collective et de projets concrets pour un développement plus durable à Madagascar. À cette occasion, un événement de lancement a eu lieu jeudi dernier au Grand Café de la Gare, réunissant décideurs économiques, institutions publiques, partenaires internationaux et représentants de la société civile.

Co-construction

Depuis 2015, le Salon RSE & IDD s'impose comme une plateforme de concertation et de co-construction. Il met en lumière les avancées réalisées en matière de responsabilité sociétale des entreprises, tout en créant des ponts entre les secteurs public et privé autour d'objectifs communs : justice sociale, inclusion, transition écologique, gouvernance éthique.

Conventions

Lors de la cérémonie de lancement, les organisateurs ont présenté les grandes lignes du programme 2025. Celui-ci prévoit des conférences thématiques, des espaces d'exposition et des ateliers interactifs pour renforcer les compétences et favoriser les partenariats. La soirée a aussi été marquée par la signature de plusieurs conventions stratégiques avec des entreprises et institutions locales et internationales.

Prix RSE

L'autre moment fort de la soirée a été le lancement officiel de la 3e édition du « Prix RSE», qui récompense les entreprises et organisations les plus engagées dans des pratiques responsables et durables. Pour cette nouvelle édition, le jury mettra l'accent sur la durabilité des impacts, l'inclusivité des parties prenantes et l'ancrage territorial des initiatives primées.

Collaboration

« Cette dixième édition doit être celle de la transformation. Nous voulons aller au-delà du constat et des intentions », a déclaré un membre du comité d'organisation. En clôture de l'événement, les participants ont échangé autour de nouvelles pistes de collaboration, notamment dans les domaines de la formation, de l'entrepreneuriat responsable et de la résilience économique. Le Salon RSE & IDD 2025 se tiendra les 9 et 10 octobre prochains. Il s'agit donc d'un carrefour stratégique pour des synergies accélérées et des engagements durables, plaçant Madagascar sur une voie plus responsable et inclusive.